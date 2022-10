Por la sequía, la siembra de maíz tiene el menor ritmo de avance en 20 años

escuchar

Por la sequía, la siembra de maíz en la Argentina exhibe el menor ritmo de avance de los últimos 20 años, según un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La cadena de este cereal es la segunda en traer divisas luego de la soja: este año aportaría US$9869 millones, por encima de los 9062 millones de dólares de 2021.

En los últimos días se registraron precipitaciones que permitirán avanzar con la implantación del cereal, aunque los registros revelan lo siguiente: hasta el momento solo se pudo sembrar el 19% de lo previsto. La BCR calculó una siembra de 8 millones de hectáreas, 400.000 menos que el año pasado.

“La siembra del maíz sigue sustancialmente afectada por la falta de lluvias y la escasez de humedad de suelos en Argentina. Con el 19% de la superficie sembrada al 27/10, debemos remontarnos a la campaña 2013/14 para encontrar un ritmo de siembra igual de rezagado en nuestro país. No obstante, la superficie del año comercial 2022/23 [es decir, el área total prevista] es un 66% superior al de la campaña 2013/14, por lo que el atraso de siembra ya es el más grande en al menos veinte años”, indicó.

“De acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), en algunas zonas de Buenos Aires, como Pergamino y Pehuajó, se pudo avanzar en la siembra. No obstante, en delegaciones como Bragado y 25 de Mayo, la plantación de maíz sigue detenida. Además, en Córdoba se avanza en Laboulaye y Marcos Juárez, pero en Río Cuarto no hay condiciones para proseguir. Por su parte, en Santa Fe la evolución es más favorable al norte de la provincia, en las delegaciones de Avellaneda y Rafaela. No obstante, en Cañada de Gómez no pudo implantarse toda la superficie proyectada. No conforme con ello, la SAGyP informó que en Casilda se van agotando los días de ventana óptima para la implantación de maíces tempranos, a la espera de mejoras en la humedad de suelos”, detalló.

En tanto, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que aguarda 7,3 millones de hectáreas de maíz para grano comercial [sin contar el uso forrajero], 400.000 hectáreas menos que el año pasado, dijo sobre la campaña: “Los días previos al presente informe, se registró una mejora en la humedad de los perfiles en parte de los cuadros sembrados de maíz con destino grano comercial en el centro y sur del área agrícola. A la fecha, el 58 % de los lotes presenta una condición hídrica entre óptima y adecuada. Por otro lado, luego de registrar un progreso intersemanal en las labores de 4,8 puntos porcentuales, el avance de siembra ya se ubica en 21,8 % de nuestra proyección de siembra para la campaña 2022/23 de 7.300.000 Ha”.

Lo que viene

Esta entidad también alertó: “Mientras transitamos los últimos días de la ventana de siembra temprana en el centro del área agrícola nacional, las demoras en las labores se sostienen. La incorporación de lotes se retomará con fuerza a finales del mes de noviembre cuando se de inicio a la siembra de planteos tardíos en las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Mientras, las lluvias relevadas desde nuestro informe previo permiten mejorar el estado de los cuadros afectados por heladas tardías y comienzan a acumular humedad en los perfiles para lo que resta del período de siembra del cereal”.

Esta semana, expertos de organismos públicos en una charla en la Secretaría de Agricultura advirtieron sobre el panorama climático actual. “Al analizar la evolución del almacenaje promediado para todas las estaciones meteorológicas del servicio en la zona núcleo, vemos que actualmente estamos atravesando los valores más bajos que se tengan registro”, señaló la coordinadora de la Mesa Nacional de Sequía y de la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (Omega) María de Estrada. “No todas las sequías dan lugar a las catástrofes”, expresó, pero advirtió que “las consecuencias de las sequías impactan en otros sistemas”.

Añadió: “Nos preocupa porque estamos entrando en la época de mayor demanda hídrica con el aumento de las temperaturas”. Indicó que, teniendo en cuenta los balances hídricos de los suelos, “si se compara esta campaña con la de 2008, en ese momento, en esta época, se entraba en mejores condiciones que las que estamos actualmente”.

LA NACION