Estados Unidos: Trump provoca el rechazo de los republicanos por la compra de carne argentina

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que su país podría importar más carne argentina, dichas declaraciones generaron quejas de republicanos en el Congreso norteamericano, según informó Bloomberg en un artículo firmado por Alicia Díaz.

En detalle, los republicanos de los estados agrícolas, que representan a la mayoría de los casi un millón de propietarios de establecimientos ganaderos en los Estados Unidos, han criticado la decisión del presidente de cuadruplicar la cuota libre de aranceles para la carne argentina como contraria a la agenda de America First que ha defendido durante mucho tiempo.

“La economía en las zonas rurales de Estados Unidos en este momento no es sostenible”, dijo el agricultor y exsenador demócrata de Montana, Jon Tester. El acuerdo de la carne argentina solo “se suma a esa insostenibilidad en todos los ámbitos”.

“Compraríamos algo de carne de la Argentina. Si hacemos eso, eso reducirá los precios de nuestra carne de res”, dijo Trump a los periodistas Mark Schiefelbein� - AP�

Sus preocupaciones generales sobre el comercio pueden haberse aliviado ligeramente en el marco de un acuerdo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció ayer en Asia en el que China haría compras “sustanciales” de soja, después de haber pausado tales compras como parte de la guerra comercial con Trump, lo que también preocupa a los agricultores en los estados republicanos. En ese sentido, Caleb Ragland, presidente de la Asociación Estadounidense de Soja, lo calificó como un “paso positivo”, dijo la agencia.

La semana pasada, cuando el presidente argentino Javier Milei visitó Washington, Trump sugirió comprar más carne de res de la nación sudamericana para ayudar a bajar los precios de la carne de res en Estados Unidos.

“Compraríamos algo de carne de la Argentina. Si hacemos eso, eso reducirá los precios de nuestra carne de res”, dijo a los periodistas.

Los precios de la carne de res han alcanzado máximos históricos este año, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, impulsados en parte por el agotamiento del número de rebaños y la demanda constante de los consumidores norteamericanos.

En ese sentido, dijeron, hay mucho en juego para el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de período del próximo año, donde cualquier repunte demócrata en distritos y estados republicanos amenazaría el control del partido en el poder en Washington.

Los republicanos tienen un control firme sobre el centro de Estados Unidos que solo se ha endurecido durante la era Trump, como lo demuestra la derrota de Tester después de tres mandatos en el Senado.

Pero la ansiedad entre los agricultores y ganaderos podría hacer que algunos distritos sean más competitivos, obligando a los republicanos a gastar dinero y tiempo en carreras que no habían planeado antes. También podría costarles a los republicanos donaciones lucrativas.

La Asociación Nacional de Ganaderos de Carne donó casi US$1 millón a los republicanos en el ciclo electoral de 2024. El grupo, que ha donado principalmente a los republicanos desde que aumentó significativamente sus donaciones políticas en 2012, condenó rápidamente la medida de Trump, calificándola de “esfuerzo equivocado” que perjudicaría a los agricultores y ganaderos norteamericanos.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que la maniobra de Trump “no es la forma de hacerlo”. “Ha creado mucha incertidumbre en ese mercado. Así que espero que la Casa Blanca haya recibido el mensaje”, dijo Thune la semana pasada.

El ganado supera en número a las personas en nueve estados, incluido el estado natal de Thune, Dakota del Sur, así como en Montana y Nebraska, según un análisis de National Beef Wire de datos del USDA.

La carne de res es “enormemente importante” para los estados dominados por el ganado y la industria agrícola en general, dijo Elliott Dennis, profesor asociado de la Universidad de Nebraska-Lincoln. Los recibos de ganado representan aproximadamente la mitad de todos los ingresos agrícolas, y este año hasta el 85% de ellos serán de carne de res, dijo Dennis.

Trump, sin embargo, solo ha duplicado su posición, diciendo que los ganaderos “no entienden” que su política arancelaria ha beneficiado a su industria y diciéndoles que necesitan bajar sus precios.

Los ganaderos ya se han enfrentado a una caída en los últimos años, y el inventario de ganado alcanzó el punto más bajo en décadas en 2024. Mientras tanto, los costos de la carne de res se dispararon un 13,9% en el informe del índice de precios al consumidor de agosto, mientras que los precios de los alimentos en general aumentaron un 3,2% con respecto al año pasado.

“La respuesta es dejar que los mercados continúen recuperándose”, dijo el senador republicano de Montana Steve Daines, y agregó que los ganaderos “finalmente están llegando hasta el punto de en que están ganando dinero nuevamente y están muy preocupados por estas acciones”.

La administración de Trump anunció un plan para la ganadería ISSEI KATO - POOL

El Departamento de Agricultura publicó el miércoles un plan para fomentar la ganadería e impulsar la producción nacional de carne de res, que incluye facilitar a los ganaderos el pastoreo de ganado en tierras de propiedad federal, aumentar los subsidios de seguros y reducir los costos para los pequeños procesadores. Pero hizo poco para contener las consecuencias políticas del anuncio de Trump.

El embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que su teléfono estaba lleno de llamadas de legisladores republicanos preocupados por la propuesta, pero enfatizó que la afluencia de importaciones argentinas no inundaría el mercado de carne como temían los ganaderos.

“La Argentina tardaría al menos dos años en aumentar su propio suministro de carne de res”, dijo Adam Murray, especialista en extensión de ganado de carne de la Universidad de Cornell, lo que dificulta dominar la carne de res nacional en el corto plazo.

Pero Murray también reconoció que la medida de Trump es, sin embargo, arriesgada desde una perspectiva política y de relaciones públicas. “Declaraciones ejecutivas como esta crean la psicología de que la administración no apoya a los productores de ganado de EEUU.”, agregó Murray.