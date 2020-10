Un grupo de vecinos salió a manifestarse en repudio del fallo que perjudica a Etchevehere y su familia

Este viernes se conoció el fallo de la Justicia en la que se rechazó la cautelar presentada por el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, para desalojar a los militantes de Juan Grabois del campo familiar en el que hay un juicio sucesorio que enfrenta a los hermanos. La decisión generó gran repudió en la sociedad de Entre Ríos, quienes salieron a la calle para protestar.

Tal como explicó el exfuncionario, el juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Damir Flores, no dio lugar al pedido de desalojo de su hermana Dolores y de las 40 personas que estarían adentro de la propiedad de la familia. "Recomienda a los hermanos tener una reunión y que nos reconciliemos", señaló Etchevehere.

Al grito de "libertad" y alzando carteles con mensajes como "fuera Grabois de Entre Ríos", un grupo de vecinos de La Paz se expresaron en la puerta de tribunales "para defender la propiedad privada y la libertad de expresión", sostuvo uno de los manifestantes en diálogo con TN. "La resolución es una vergüenza".

"La libertad no tiene precio", expresó un productor, mientras levantaba una bandera argentina. El hombre contó que él no tiene estudios, pero que trabajó fuertemente desde los cinco años para tener lo que tiene hoy. "Transpiré para tener lo mío y no quiero que se lo regalen a cualquier vago. La propiedad privada es, para mí, vida o muerte, lo mismo que la libertad".

La respuesta de Dolores, la hermana de Luis Etchevehere

Por el contrario, Dolores Etchevehere dijo estar "contenta por el fallo del juez" y, en declaraciones a FM La Patriada, expresó: "Por el hecho de ser mujer, a priori, me ubicaban en un lugar de '¿qué estás reclamando?'. Ni intelectualizan, directamente descartan, ponen a la mujer en un lugar de una persona que molesta".

En ese sentido, añadió: "Muchas veces a las mujeres nos corren hacia el lugar de la confusión para debilitarnos, generar una situación de debilidad. Es un modus operandi. Nos atacan y piensan descartarnos, eliminarnos. Me han pasado cosas tremendas, que siempre he callado para mantener una línea". Y, entonces, afirmó: "Nosotros estamos en paz, entramos en paz, estoy con mi nueva familia que es el Proyecto Artigas".

