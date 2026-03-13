Industria automotriz y campo. Ford llevó a Expoagro tecnología y producción nacional para el trabajo diario en el agro

Durante Expoagro 2026, la automotriz mostró cómo su pickup Ranger y el ecosistema Ford Pro buscan acompañar al productor con herramientas pensadas para el uso intensivo en el campo, combinando conectividad, robustez y soluciones para la gestión del trabajo rural.

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En un contexto donde la eficiencia operativa se volvió una variable clave para el sector agropecuario, la movilidad también pasó a ocupar un lugar central dentro del sistema productivo. En ese marco, Ford Argentina participó de Expoagro 2026, el principal encuentro de los agronegocios del país, donde presentó su propuesta orientada al trabajo rural.

La automotriz utilizó el evento para reforzar su vínculo histórico con el campo y exhibir su pickup Ranger, un modelo producido en el país que combina robustez, tecnología y versatilidad para acompañar las tareas diarias de productores y contratistas.

Una pickup pensada para las exigencias del campo

Aunque la Ranger forma parte de una plataforma global, su desarrollo contempló las condiciones de uso del mercado local. El modelo se produce en la Argentina y fue concebido para responder a las demandas del trabajo en el campo, donde los vehículos suelen afrontar largas distancias, caminos rurales y jornadas intensivas.

En ese sentido, desde la empresa señalaron que el enfoque está puesto en atributos que impactan directamente en la operación diaria, como la capacidad de carga, el despeje del suelo, la confiabilidad mecánica y la facilidad de mantenimiento.

Ford Argentina desarrolla y configura sus vehículos con un objetivo claro: responder a las necesidades reales de trabajo en el campo, priorizando la funcionalidad, la durabilidad y una ecuación de valor alineada al uso intensivo.

Producción nacional y cadena de valor

La fabricación local también fue uno de los ejes que la marca destacó durante la muestra. La producción nacional de la Ranger no solo busca adaptarse mejor a las condiciones del mercado argentino, sino también fortalecer la integración con la cadena productiva.

Desde la empresa remarcaron que el desarrollo del modelo contempló las particularidades del agro argentino, desde la robustez estructural hasta la capacidad de adaptarse a distintos tipos de tareas, tanto para pequeños productores como para empresas con flotas de vehículos.

Tecnología aplicada a la eficiencia

Otro de los ejes presentados durante la exposición fue la incorporación de herramientas digitales para mejorar la gestión del trabajo. En el agro, donde las unidades recorren grandes distancias y cumplen múltiples funciones, la conectividad se convirtió en un recurso cada vez más valorado.

En ese marco, la compañía presentó Ford Pro, un ecosistema de soluciones que integra vehículos, servicios y herramientas de gestión para clientes comerciales. La plataforma permite monitorear el estado de las unidades, optimizar recorridos y planificar tareas de mantenimiento, con impacto directo en los costos operativos y la productividad.

La conectividad se ha convertido en un atributo cada vez más valorado por clientes de flotas y empresas rurales, ya que permite optimizar recorridos, monitorear el estado de las unidades y reducir tiempos de inactividad.

Seguridad y robustez como estándar

Además del foco en la productividad, la marca también destacó los estándares de seguridad y calidad presentes en sus vehículos. La pickup Ranger incorporó sistemas de asistencia a la conducción y una estructura robusta pensada para proteger a quienes pasan largas horas al volante.

Según indicaron desde la automotriz, estos atributos forman parte del desarrollo del modelo incluso en sus versiones orientadas al trabajo, lo que refuerza el enfoque en la seguridad dentro del uso laboral.

Expoagro como espacio de intercambio

Expoagro volvió a consolidarse como un punto de encuentro clave entre las empresas proveedoras de tecnología y el sector agropecuario. La muestra, que se realizó del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, reunió a miles de productores, contratistas y empresas vinculadas al agro.

Para Ford, el evento funcionó como una oportunidad para mostrar cómo la movilidad puede integrarse a la dinámica productiva del campo y acompañar las nuevas demandas de gestión y eficiencia.

Movilidad y tecnología para el agro

En un escenario donde el agro exige cada vez más eficiencia, confiabilidad y herramientas de gestión, las soluciones de movilidad comenzaron a ocupar un rol estratégico dentro de la actividad.

Con esta propuesta, Ford buscó posicionar a Ranger y al ecosistema Ford Pro como herramientas que acompañen el trabajo cotidiano del productor argentino, combinando producción nacional, tecnología aplicada y soluciones pensadas para el campo.

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