Trenes: llegaron desde China 45 vagones que serán claves para la cosecha

Previo a la temporada fuerte de cosecha gruesa, el sistema ferroviario de cargas sumó equipamiento clave para el traslado de granos. Este domingo arribó al Puerto de Buenos Aires una embarcación con 45 tolvas para granos destinadas al ramal cerealero, en un contexto de expectativas por el volumen de producción que se espera para la cosecha. Vale recordar que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una recolección de 147,9 millones de toneladas y la Bolsa de Comercio de Rosario, en tanto, calculó 160 millones de toneladas.

Las unidades fueron adquiridas a partir de un acuerdo comercial entre Belgrano Cargas y Logística y la cooperativa agroindustrial Unión Agrícola de Avellaneda, bajo un esquema de colaboración público-privada que se viene replicando con empresas del sector.

El arribo se produce en un momento estratégico para la logística del agro, dado que el transporte ferroviario se prepara para atender una mayor demanda de fletes en el marco de la campaña gruesa. La incorporación de material rodante busca mejorar la capacidad operativa del sistema frente al incremento proyectado en la producción de granos.

Según se informó, la cooperativa anticipó fletes por US$5.715.000, lo que permitió concretar la compra de la nueva tanda de vagones a la firma china CMEC para su utilización en la línea de trocha angosta.

Con estas nuevas incorporaciones, dijeron, la entidad prevé optimizar el traslado de cargas desde esas regiones hacia los puertos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia en la cadena comercial Gza. Trenes Argentinos

Según informaron, cada una de las tolvas cuenta con una capacidad de carga de 55 toneladas, por lo que su incorporación permitirá ampliar el volumen de transporte disponible en el ramal Belgrano, considerado clave para el flujo de mercadería desde las regiones productivas hacia las terminales portuarias.

Destacaron que el acuerdo con Belgrano Cargas forma parte de una estrategia más amplia para potenciar el transporte ferroviario de granos. En ese sentido, señalaron que “esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para mejorar la eficiencia logística del transporte ferroviario desde sucursales ubicadas en Santa Fe, Salta, Chaco y Santiago del Estero”.

Asimismo, subrayaron el valor del ferrocarril como herramienta para la competitividad del agro y la previsibilidad operativa en el actual contexto empresarial. Según indicaron, “el acuerdo garantiza continuidad operativa y contractual con la UAA, incluso ante eventuales cambios de propiedad o gestión”. El fortalecimiento de la logística ferroviaria aparece así como un factor clave para acompañar la expansión productiva. Dijeron que, en el caso de la Unión Agrícola de Avellaneda, la cooperativa cuenta con plantas de acopio integradas al sistema ferroviario en las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.

Con estas nuevas incorporaciones, detallaron, la entidad prevé optimizar el traslado de cargas desde esas regiones hacia los puertos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia en la cadena comercial.

Destacaron que el acuerdo con Belgrano Cargas forma parte de una estrategia más amplia para potenciar el transporte ferroviario de granos Gza. Trenes Argentinos

La referencia se vincula con el proceso de privatización que atraviesa Belgrano Cargas y Logística, en el marco del cual se vienen desarrollando distintos convenios comerciales con actores del sector productivo.

En este escenario, la incorporación de nuevos vagones graneros busca consolidar la infraestructura necesaria para sostener el flujo de mercaderías, especialmente en regiones alejadas de los puertos donde el ferrocarril resulta determinante.

Para la cadena agroindustrial, la eficiencia en el transporte constituye un elemento central para mejorar la competitividad exportadora y reducir los costos logísticos, uno de los principales desafíos estructurales del sector.

Como se mencionó, para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la cosecha alcanzará los 147,9 millones de toneladas, un crecimiento del 13% respecto del ciclo anterior. En ese escenario, también se proyectó un aumento en la generación de divisas. El ingreso por exportaciones de granos podría incrementarse un 7,3% y ubicarse en torno de los US$36.000 millones.

En línea con estas perspectivas, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó una producción récord de 160 millones de toneladas, un salto de 21,2 millones frente al volumen obtenido en la campaña pasada.