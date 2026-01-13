LA NACION

Vacunos: comienzo de semana con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 11.811 cabezas, se pagó $4800 por novillitos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4061,169

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 11.811 animales, descargados de 313 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al viernes último del 3,36%, al pasar de 3541,957 a 3422,994 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,88%, tras variar de 4225,171 a 4061,169 pesos por kilo.

Los novillos, con 1764 cabezas, representaron el 15,02% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4520 con 442 kg; $4500 por 4 lotes de 481 a 544 kg, y $4450 con 544 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 452 kg; $3700 con 447 y con 475 kg, y $3200 con 488 y con 573 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 317 y con 343 kg; $4700 con 361 y con 386 kg, y $4650 con 404 kg, y en vaquillonas, $4750 con 311 kg; $4450 con 360 kg, y $4250 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3422,994, mientras que el peso promedio general resultó de 448 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4061,169. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4061,1731. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4116,140. Detalle de venta: 1764 novillos; 2624 novillitos; 2360 vaquillonas; 3900 vacas; 665 conservas, y 432 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (211) Gómez Videla vq. 34, 371 kg a $4250; 34, 347 a 4400. Asoc. de Coop. Argentinas: (452) A.C.A. nt. 78, 359 a 4550; vq. 27, 340 a 4500; Carlos A. v. 44, 559 a 3000; Burgardt nt. 40, 350 a 4550; Marcaída vq. 20, 420 a 2300; San José n. 21, 446 a 4250. Balcarce y Cía. SRL: (141) Suc. Moreno v. 33, 481 a 3000. Blanco Daniel y Cía. SA: (654) Da-Nes nt. 50, 398 a 4600; 80, 343 a 4800; Don Eladio n. 26, 620 a 3500; El Crepúsculo Agropecuaria vq. 30, 395 a 4200; Ercoli v. 21, 504 a 3200; Ferrero v. 79, 670 a 3100; Grupo D y V n. 54, 461 a 4400; Pittameglio nt. 35, 395 a 4500; 34, 361 a 4700. Brazzola y Cía. SRL: (50) Rama vq. 29, 402 a 2400. Campos y Ganados SA: (169) Ferraro v. 21, 583 a 2600. Casa Massola SA: (50) Lena v. 20, 497 a 2400; 30, 544 a 2500.

Colombo y Colombo SA: (294) Est. Ganad. Queirolo v. 28, 448 a 3200; Giampieri n. 30, 440 a 4300; Rincón de la Laguna n. 37, 480 a 4450; Suc. Pagnanini n. 34, 440 a 4050; nt. 21, 397 a 4050. Colombo y Magliano SA: (909) Agro Emprendimientos de Junín vq. 25, 350 a 4350; Agroganadera Juanangela nt. 18, 365 a 4550; Almasio n. 20, 470 a 4300; Campiela vq. 44, 318 a 4300; 46, 285 a 4400; Casa López v. 19, 526 a 2800; Colombo y Magliano v. 33, 590 a 2200; Couper v. 66, 530 a 3000; El Paskinel v. 51, 470 a 2650; 26, 528 a 2700; Estab. Mis Viejos nt. 20, 432 a 4400; Gómez v. 20, 445 a 2650; La Estelita vq. 69, 306 a 4300; 20, 311 a 4820; Boubee v. 20, 625 a 3000; Trapalco nt. 37, 430 a 4350. Consignataria Blanes SRL: (71) García nt. 37, 402 a 4500.

Consignataria Melicurá SA: (316) Baya Casal v. 35, 470 a 2600; Estab. Los Manantiales nt. 42, 391 a 4250. Crespo y Rodríguez SA: (228) Marín v. 67, 500 a 3200. Dotras, Ganly SRL: (392) Aitachi vq. 67, 383 a 4400; Albizu Hnos. n. 18, 451 a 4000; Ganadera Mapa vq. 47, 375 a 4400; Gaviña v. 19, 527 a 3100; Gaviña P. n. 28, 488 a 3550; Paletta nt. 27, 334 a 4600; Santa Rosa del Monte nt. 44, 368 a 4600. Ferias Agroazul SA: (204) Baumaju vq. 33, 410 a 3800; Bodegas y Viñedos Pucara nt. 40, 394 a 3700; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 85, 385 a 4500. Gahan y Cía. SA: (98) Louge n. 33, 537 a 4000. Gananor Pujol SA: (209) San Manuel de Tandil nt. 30, 418 a 4300; 21, 376 a 4450. Goenaga Biaus SRL: (144) Suc. Noetinger v. 25, 485 a 2300.

Gogorza y Cía. SRL: (160) Est. San Martin de Filomena nt. 30, 415 a 4400; Gogorza v. 22, 496 a 2500. Gregorio Aberasturi SRL: (65) Agrícola El Pilar v. 27, 511 a 2700. Harrington y Lafuente SA: (274) El Buen Comienzo vq. 33, 419 a 2000; Errecalde y Hnos. n. 30, 462 a 4300; Haras El Bagual nt. 20, 420 a 3800; Moro Hue v. 44, 525 a 3100; Suc. Davancens v. 35, 520 a 3100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (107) Agropecuaria La Corona v. 32, 490 a 2800; 32, 523 a 2900. Hourcade Albelo y Cía. SA: (138) González v. 33, 549 a 2900; 24, 484 a 3200; Peirano v. 23, 545 a 2900. Iriarte Villanueva Enrique SA: (246) Ant. Est. Don Roberto n. 40, 475 a 4400; Gandolfo vq. 47, 403 a 3700; Hijos de Don Pablo n. 38, 472 a 4400; Lanzillotta n. 36, 509 a 4450. Jáuregui Lorda SRL: (217) Baldi vq. 24, 395 a 4000; 18, 332 a 4600; Sánchez, Otero, Ozon y Escalona nt. 51, 387 a 4550. Lartirigoyen & Oromí SA: (263) Cirio Hnos. n. 30, 491 a 4450; Daneo v. 19, 460 a 2500; El Baqueano v. 18, 480 a 2800; Lartirigoyen & Oromí n. 47, 490 a 4400.

Llorente-Durañona SA: (228) Arrastua de Etcheverry n. 37, 525 a 3000; Cabaña Don Tomás n. 38, 451 a 4000; Girbent tr. 22, 673 a 3200; Hijos de Adrogue nt. 28, 410 a 4000; Ruppel v. 20, 582 a 2600. Madelan SA: (282) Est. y Cab. Los Corralitos vq. 21, 365 a 4300; Estab. La Hortensia vq. 18, 373 a 4200; La Ocurrencia v. 18, 470 a 2450. Martín G. Lalor SA: (531) Adm. Duhau vq. 23, 417 a 2300; Cimarra n. 20, 840 a 3020; El Titi v. 26, 444 a 2750; Grasselli n. 25, 441 a 4400; Miquelarena nt. 40, 425 a 4300; Perkins Hnos. vq. 43, 368 a 4300; Polo vq. 45, 335 a 3950; Udale vq. 32, 390 a 3750; 74, 357 a 3900; 34, 391 a 4250. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (647) Mendizábal v. 35, 519 a 2700; Llobet v. 26, 483 a 2500; 24, 503 a 2600; Frangos vq. 60, 333 a 4300; Fundación Funisal nt. 30, 396 a 4500; La Susana de Incaurgarat v. 27, 527 a 2500; 27, 472 a 2600; Manos Verdes v. 18, 431 a 2400; Pampas Melaike v. 28, 490 a 2400; Piñel nt. 20, 399 a 4400; Tous v. 32, 475 a 3700; Valdulac vq. 20, 363 a 4120; 23, 346 a 4200.

Monasterio Tattersall SA: (1169) Algarra Hnos. nt. 33, 381 a 4700; Berca nt. 28, 335 a 4600; 19, 321 a 4750; vq. 21, 353 a 4350; Caribea v. 27, 604 a 3000; Di Lascio Hnos. n. 30, 528 a 4000; El Pelusa vq. 21, 392 a 3500; 19, 360 a 3600; Estab. Sausalito nt. 20, 430 a 3650; 24, 418 a 4350; Heim n. 25, 448 a 4350; La Larga Vieja nt. 25, 328 a 4000; Vila vq. 29, 311 a 4500; Maschio nt. 28, 399 a 4400; Mohr n. 23, 519 a 4500; Tattersall Argentino nt. 18, 389 a 4600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (587) Acopiadora de Granos v. 27, 465 a 2800; Agrop. El Nahuel n. 28, 508 a 4400; Di Doménico n. 21, 465 a 4300; Mathet e Hijos nt. 29, 404 a 4650; Iruanyak nt. 31, 386 a 4700; vq. 18, 311 a 4750; Omar nt. 20, 421 a 4100; Schoj n. 35, 502 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (218) Agropecuaria El 26 nt. 46, 424 a 4400; Estancia La Fuji nt. 31, 319 a 4450; Herrera Vegas y Aleman nt. 32, 416 a 4400. S. L. Ledesma y Cía. SA: (79) Migueltorena n. 39, 487 a 3800. Wallace Hermanos SA: (235) Bernaudo nt. 38, 416 a 4050; Borri nt. 22, 427 a 4000; Cooperativa Agrícola Ganadera n. 34, 494 a 4500; De Uriarte v. 33, 540 a 2900; Suc. Pecorena nt. 41, 419 a 4050.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (92); Casa Usandizaga SA (48); Irey Izcurdia y Cía. SA (156); Lanusse-Santillán y Cía. SA (69); Pedro Genta y Cía. SA (118); Nieva H. y Asociados SRL (26); Umc SA (27).

