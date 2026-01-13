Vacunos: comienzo de semana con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 11.811 animales, descargados de 313 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al viernes último del 3,36%, al pasar de 3541,957 a 3422,994 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,88%, tras variar de 4225,171 a 4061,169 pesos por kilo.

Los novillos, con 1764 cabezas, representaron el 15,02% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4520 con 442 kg; $4500 por 4 lotes de 481 a 544 kg, y $4450 con 544 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 452 kg; $3700 con 447 y con 475 kg, y $3200 con 488 y con 573 kilos.

El detalle de venta fue 1764 novillos; 2624 novillitos; 2360 vaquillonas; 3900 vacas; 665 conservas, y 432 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 317 y con 343 kg; $4700 con 361 y con 386 kg, y $4650 con 404 kg, y en vaquillonas, $4750 con 311 kg; $4450 con 360 kg, y $4250 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3422,994, mientras que el peso promedio general resultó de 448 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4061,169. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4061,1731. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4116,140. Detalle de venta: 1764 novillos; 2624 novillitos; 2360 vaquillonas; 3900 vacas; 665 conservas, y 432 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (211) Gómez Videla vq. 34, 371 kg a $4250; 34, 347 a 4400. Asoc. de Coop. Argentinas: (452) A.C.A. nt. 78, 359 a 4550; vq. 27, 340 a 4500; Carlos A. v. 44, 559 a 3000; Burgardt nt. 40, 350 a 4550; Marcaída vq. 20, 420 a 2300; San José n. 21, 446 a 4250. Balcarce y Cía. SRL: (141) Suc. Moreno v. 33, 481 a 3000. Blanco Daniel y Cía. SA: (654) Da-Nes nt. 50, 398 a 4600; 80, 343 a 4800; Don Eladio n. 26, 620 a 3500; El Crepúsculo Agropecuaria vq. 30, 395 a 4200; Ercoli v. 21, 504 a 3200; Ferrero v. 79, 670 a 3100; Grupo D y V n. 54, 461 a 4400; Pittameglio nt. 35, 395 a 4500; 34, 361 a 4700. Brazzola y Cía. SRL: (50) Rama vq. 29, 402 a 2400. Campos y Ganados SA: (169) Ferraro v. 21, 583 a 2600. Casa Massola SA: (50) Lena v. 20, 497 a 2400; 30, 544 a 2500.

Colombo y Colombo SA: (294) Est. Ganad. Queirolo v. 28, 448 a 3200; Giampieri n. 30, 440 a 4300; Rincón de la Laguna n. 37, 480 a 4450; Suc. Pagnanini n. 34, 440 a 4050; nt. 21, 397 a 4050. Colombo y Magliano SA: (909) Agro Emprendimientos de Junín vq. 25, 350 a 4350; Agroganadera Juanangela nt. 18, 365 a 4550; Almasio n. 20, 470 a 4300; Campiela vq. 44, 318 a 4300; 46, 285 a 4400; Casa López v. 19, 526 a 2800; Colombo y Magliano v. 33, 590 a 2200; Couper v. 66, 530 a 3000; El Paskinel v. 51, 470 a 2650; 26, 528 a 2700; Estab. Mis Viejos nt. 20, 432 a 4400; Gómez v. 20, 445 a 2650; La Estelita vq. 69, 306 a 4300; 20, 311 a 4820; Boubee v. 20, 625 a 3000; Trapalco nt. 37, 430 a 4350. Consignataria Blanes SRL: (71) García nt. 37, 402 a 4500.

Consignataria Melicurá SA: (316) Baya Casal v. 35, 470 a 2600; Estab. Los Manantiales nt. 42, 391 a 4250. Crespo y Rodríguez SA: (228) Marín v. 67, 500 a 3200. Dotras, Ganly SRL: (392) Aitachi vq. 67, 383 a 4400; Albizu Hnos. n. 18, 451 a 4000; Ganadera Mapa vq. 47, 375 a 4400; Gaviña v. 19, 527 a 3100; Gaviña P. n. 28, 488 a 3550; Paletta nt. 27, 334 a 4600; Santa Rosa del Monte nt. 44, 368 a 4600. Ferias Agroazul SA: (204) Baumaju vq. 33, 410 a 3800; Bodegas y Viñedos Pucara nt. 40, 394 a 3700; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 85, 385 a 4500. Gahan y Cía. SA: (98) Louge n. 33, 537 a 4000. Gananor Pujol SA: (209) San Manuel de Tandil nt. 30, 418 a 4300; 21, 376 a 4450. Goenaga Biaus SRL: (144) Suc. Noetinger v. 25, 485 a 2300.

Gogorza y Cía. SRL: (160) Est. San Martin de Filomena nt. 30, 415 a 4400; Gogorza v. 22, 496 a 2500. Gregorio Aberasturi SRL: (65) Agrícola El Pilar v. 27, 511 a 2700. Harrington y Lafuente SA: (274) El Buen Comienzo vq. 33, 419 a 2000; Errecalde y Hnos. n. 30, 462 a 4300; Haras El Bagual nt. 20, 420 a 3800; Moro Hue v. 44, 525 a 3100; Suc. Davancens v. 35, 520 a 3100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (107) Agropecuaria La Corona v. 32, 490 a 2800; 32, 523 a 2900. Hourcade Albelo y Cía. SA: (138) González v. 33, 549 a 2900; 24, 484 a 3200; Peirano v. 23, 545 a 2900. Iriarte Villanueva Enrique SA: (246) Ant. Est. Don Roberto n. 40, 475 a 4400; Gandolfo vq. 47, 403 a 3700; Hijos de Don Pablo n. 38, 472 a 4400; Lanzillotta n. 36, 509 a 4450. Jáuregui Lorda SRL: (217) Baldi vq. 24, 395 a 4000; 18, 332 a 4600; Sánchez, Otero, Ozon y Escalona nt. 51, 387 a 4550. Lartirigoyen & Oromí SA: (263) Cirio Hnos. n. 30, 491 a 4450; Daneo v. 19, 460 a 2500; El Baqueano v. 18, 480 a 2800; Lartirigoyen & Oromí n. 47, 490 a 4400.

Llorente-Durañona SA: (228) Arrastua de Etcheverry n. 37, 525 a 3000; Cabaña Don Tomás n. 38, 451 a 4000; Girbent tr. 22, 673 a 3200; Hijos de Adrogue nt. 28, 410 a 4000; Ruppel v. 20, 582 a 2600. Madelan SA: (282) Est. y Cab. Los Corralitos vq. 21, 365 a 4300; Estab. La Hortensia vq. 18, 373 a 4200; La Ocurrencia v. 18, 470 a 2450. Martín G. Lalor SA: (531) Adm. Duhau vq. 23, 417 a 2300; Cimarra n. 20, 840 a 3020; El Titi v. 26, 444 a 2750; Grasselli n. 25, 441 a 4400; Miquelarena nt. 40, 425 a 4300; Perkins Hnos. vq. 43, 368 a 4300; Polo vq. 45, 335 a 3950; Udale vq. 32, 390 a 3750; 74, 357 a 3900; 34, 391 a 4250. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (647) Mendizábal v. 35, 519 a 2700; Llobet v. 26, 483 a 2500; 24, 503 a 2600; Frangos vq. 60, 333 a 4300; Fundación Funisal nt. 30, 396 a 4500; La Susana de Incaurgarat v. 27, 527 a 2500; 27, 472 a 2600; Manos Verdes v. 18, 431 a 2400; Pampas Melaike v. 28, 490 a 2400; Piñel nt. 20, 399 a 4400; Tous v. 32, 475 a 3700; Valdulac vq. 20, 363 a 4120; 23, 346 a 4200.

Monasterio Tattersall SA: (1169) Algarra Hnos. nt. 33, 381 a 4700; Berca nt. 28, 335 a 4600; 19, 321 a 4750; vq. 21, 353 a 4350; Caribea v. 27, 604 a 3000; Di Lascio Hnos. n. 30, 528 a 4000; El Pelusa vq. 21, 392 a 3500; 19, 360 a 3600; Estab. Sausalito nt. 20, 430 a 3650; 24, 418 a 4350; Heim n. 25, 448 a 4350; La Larga Vieja nt. 25, 328 a 4000; Vila vq. 29, 311 a 4500; Maschio nt. 28, 399 a 4400; Mohr n. 23, 519 a 4500; Tattersall Argentino nt. 18, 389 a 4600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (587) Acopiadora de Granos v. 27, 465 a 2800; Agrop. El Nahuel n. 28, 508 a 4400; Di Doménico n. 21, 465 a 4300; Mathet e Hijos nt. 29, 404 a 4650; Iruanyak nt. 31, 386 a 4700; vq. 18, 311 a 4750; Omar nt. 20, 421 a 4100; Schoj n. 35, 502 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (218) Agropecuaria El 26 nt. 46, 424 a 4400; Estancia La Fuji nt. 31, 319 a 4450; Herrera Vegas y Aleman nt. 32, 416 a 4400. S. L. Ledesma y Cía. SA: (79) Migueltorena n. 39, 487 a 3800. Wallace Hermanos SA: (235) Bernaudo nt. 38, 416 a 4050; Borri nt. 22, 427 a 4000; Cooperativa Agrícola Ganadera n. 34, 494 a 4500; De Uriarte v. 33, 540 a 2900; Suc. Pecorena nt. 41, 419 a 4050.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (92); Casa Usandizaga SA (48); Irey Izcurdia y Cía. SA (156); Lanusse-Santillán y Cía. SA (69); Pedro Genta y Cía. SA (118); Nieva H. y Asociados SRL (26); Umc SA (27).