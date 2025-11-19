Compras online: qué medios de pago acepta Decathlon Argentina

Decathlon Argentina abrió sus puertas el pasado sábado 8 de noviembre, donde ofrece indumentaria, calzado y accesorios para más de 70 deportes. La marca francesa, además de su local en Vicente López, habilitó su tienda online, donde se pueden encontrar aproximadamente 5000 productos. La empresa realiza envíos a casi todo el país, con excepción de Tierra del Fuego, y también permite el retiro en tienda.

Medios de pago disponibles en Decathlon Argentina

Las opciones de pago difieren entre la tienda física y la plataforma online. En el caso de la tienda online, las modalidades de pago son: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y dinero en cuenta o tarjeta prepaga de Mercado Pago.

Las compras online de Decathlon se pueden abonar con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y dinero en cuenta o tarjeta prepaga de Mercado Pago.

Para las compras realizadas en la tienda física, se acepta pago con QR, efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, dinero en cuenta o tarjeta prepaga de Mercado Pago, y NFC.

Cómo comprar online en Decathlon Argentina

Acceso al sitio web : el primer paso es ingresar a la página oficial de Decathlon Argentina.

: el primer paso es ingresar a la página oficial de Decathlon Argentina. Navegación y selección de productos : los usuarios pueden explorar las diferentes categorías disponibles (deportes, hombre, mujer, niños, equipamiento) o utilizar la barra de búsqueda para hallar artículos específicos. Se recomienda el uso de filtros por precio, talla, color y marca para optimizar la búsqueda.

: los usuarios pueden explorar las diferentes categorías disponibles (deportes, hombre, mujer, niños, equipamiento) o utilizar la barra de búsqueda para hallar artículos específicos. Se recomienda el uso de filtros por precio, talla, color y marca para optimizar la búsqueda. Añadir al carrito : una vez identificado el producto deseado, se accede a su detalle y se selecciona la opción “Añadir al carrito”.

: una vez identificado el producto deseado, se accede a su detalle y se selecciona la opción “Añadir al carrito”. Revisión del pedido : al dirigirse al ícono del carrito de compras, se pueden revisar los artículos seleccionados, ajustar cantidades o eliminar productos antes de continuar. Luego, se procede a “Comenzar pedido”.

: al dirigirse al ícono del carrito de compras, se pueden revisar los artículos seleccionados, ajustar cantidades o eliminar productos antes de continuar. Luego, se procede a “Comenzar pedido”. Registro o inicio de sesión : es necesario registrarse proporcionando correo electrónico, nombre, DNI y teléfono, o iniciar sesión si ya se dispone de una cuenta.

: es necesario registrarse proporcionando correo electrónico, nombre, DNI y teléfono, o iniciar sesión si ya se dispone de una cuenta. Elección del método de envío : se debe añadir la dirección de envío y seleccionar la modalidad deseada.

: se debe añadir la dirección de envío y seleccionar la modalidad deseada. Proceso de pago: finalmente, se elige la forma de pago preferida, se ingresan los datos requeridos y se confirma la transacción para finalizar la compra.

Costos y tiempos de envío

El costo del envío se determina por la ubicación del comprador y se informa durante el proceso de compra. Los envíos son gratuitos para compras iguales o superiores a $180.000.

Los plazos de entrega estimados a nivel nacional, con excepción de Tierra del Fuego, son los siguientes:

CABA y Gran Buenos Aires : cinco días hábiles.

: cinco días hábiles. Provincia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba (Capital) : seis días hábiles.

: seis días hábiles. Resto de Provincia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba : siete días hábiles.

: siete días hábiles. Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa (Capital) : seis días hábiles.

: seis días hábiles. Resto de Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa : ocho días hábiles.

: ocho días hábiles. Mendoza, San Luis, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy (Capital) : siete días hábiles.

: siete días hábiles. Resto de Mendoza, San Luis, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy : ocho días hábiles.

: ocho días hábiles. La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa (Capital) : siete días hábiles.

: siete días hábiles. Resto de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa : ocho días hábiles.

: ocho días hábiles. Neuquén y Río Negro (Capital) : ocho días hábiles.

: ocho días hábiles. Resto de Neuquén y Río Negro : diez días hábiles.

: diez días hábiles. Chubut y Santa Cruz (Capital) : diez días hábiles.

: diez días hábiles. Resto de Chubut y Santa Cruz: diez días hábiles.

Los envíos de Decathlon pueden variar según el código postal

Estos plazos son de referencia y pueden variar según el código postal. Las entregas se realizan en la puerta del edificio y en el caso de barrios cerrados, se dejan en seguridad, ya que el transporte no ingresa al predio.

Cancelación y devolución de pedidos

Es posible cancelar un pedido en Decathlon si aún no se despachó. Para ello, se debe contactar al servicio de atención al cliente y en el caso de que el pedido ya está en tránsito, se debe esperar a recibirlo para proceder con la devolución, de acuerdo con la política vigente.

La tienda online de Decathlon Argentina ofrece la misma variedad que en el local físico (Foto: Redes Sociales)

La política de cambios y devoluciones permite gestionar estas operaciones dentro de los 30 días posteriores a la compra, presentando el ticket o factura original. Las devoluciones se pueden realizar tanto en tiendas físicas como a través de la plataforma online y los reembolsos se procesan utilizando el mismo método de pago que se empleó en la transacción original.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.