Cuál es el monto del programa Volver al Trabajo en diciembre 2025

Los titulares del programa Volver al Trabajo (exPotenciar Trabajo) reciben en diciembre la suma de $78.0000, debido a que esta prestación se mantiene sin modificaciones en el último mes del año.

El programa Volver al Trabajo se paga el 5 de diciembre Uatre

El programa, que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), junto al Ministerio de Capital Humano, se acredita el quinto día hábil de cada mes, por lo que el cobro se concretará el viernes 5 de diciembre.

Desde la cartera que dirige Sandra Petovello confirmaron a LA NACION que el monto se mantiene inalterable respecto de los meses previos. Este se debe a que la prestación no se reajusta automáticamente, como sí sucede con otras asistencias que entrega el organismo previsional.

Cuánto se cobra por el plan Volver al Trabajo en diciembre de 2025

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 5 de diciembre

Cómo saber si cobro el programa Volver al Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Las opciones de empleo para titulares de Volver al Trabajo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

El programa Volver al Trabajo mantiene la cifra del mes anterior JUAN MABROMATA - AFP

Cómo buscar empleo si recibo el programa Volver al Trabajo

En tanto, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. “Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, señala el sitio oficial y aclara que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.