La vigencia del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea impone nuevas reglas de juego para la industria alimenticia local a raíz de las exigencias sobre propiedad intelectual. El capítulo referido a las indicaciones geográficas obliga a los fabricantes argentinos a renombrar productos históricos para respetar las denominaciones de origen protegidas, una condición que busca blindar la identidad de las marcas del viejo continente y evitar la competencia directa con las versiones sudamericanas en las góndolas nacionales.

¿Cuáles son los quesos que tienen que cambiar de nombre por el acuerdo Mercosur-Unión Europea?

La Unión Europea logró resguardar un listado de 350 indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen protegidas (DOP). Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), confirma la nómina de afectados por la restricción. Productos como el Gorgonzola, el Parmesano, el Grana Padano, el Gruyère y el Fontina deben abandonar su identificación actual o enfrentar severas limitaciones de uso.

El acuerdo habilita el ingreso a la región de 30.000 toneladas de quesos europeos sin aranceles. Variedades originales como el Parmigiano Reggiano, el Grana Padano, el Gorgonzola o el Provolone Valpadana entrarán al mercado local con su denominación amparada por una sólida protección legal.

El sistema de excepciones para las fábricas antiguas

Los negociadores definieron un mecanismo de salvaguarda para la industria preexistente. Giraudo detalla un esquema de “derechos adquiridos” basado en la antigüedad de la elaboración. Las empresas conservan el nombre si demuestran producción continuada previa a fechas específicas (antes de 2017 o 2012 según el caso).

Esta cláusula excluye a los nuevos emprendimientos. Un negociador empresarial activo durante la gestión de Mauricio Macri explicó a LA NACION: “Para cada una de las denominaciones de origen, la UE pidió eliminarlas del mercado o hacer un proceso de eliminación paulatina”. El experto agregó: “Es el tema más complicado, también porque se cruza con negociaciones de Estados Unidos”. Si surgen nuevas compañías lácteas, la prohibición de uso de estos nombres será total.

El impacto comercial en las exportaciones regionales

La modificación de etiquetas alerta al sector pyme exportador por las posibles trabas burocráticas y de marca. Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), anticipa dificultades en el intercambio con los socios del Mercosur. El Reggianito exportado a Brasil deberá cambiar de nombre, situación que genera incertidumbre sobre el posicionamiento del producto en el comercio fronterizo.

Villano sostuvo: “Da un marco, pero todavía hay muchos aspectos a resolver y a conversar”. Fernando Ramos, consultor lácteo, suma otra variable económica: el costo de instalar nuevas marcas en la mente del consumidor. Ramos precisó: “Para la región será un problema, cambiar los nombres implicará un presupuesto significativo de marketing para imponer las nuevas denominaciones”. El especialista comparó la situación con un producto insignia local: “La Argentina podría aplicar, si estuviera inscripto como tal, el mismo esquema al dulce de leche”.

La visión de los maestros queseros sobre la identidad local

Algunos referentes de la industria valoran la restricción como una oportunidad para ganar identidad propia y dejar de imitar nomenclaturas foráneas. Juan Mendoza, maestro quesero de Lácteos Azul (Toro Pujio, Córdoba) y ganador de premios mundiales, apoya el cambio. Mendoza comentó: “Sería lo mejor que nos puede pasar que no nos permitan utilizar esos nombres”. El especialista trazó un paralelo histórico: “Ya pasó que tuvimos que dejar de llamar roquefort y nombrar queso azul, lo mismo con el champagne”.

Mendoza utiliza denominaciones inspiradas en regiones pero con impronta local, como Queso Mariello, Queso Stracco o Queso Quadratto. El productor explicó: “Mantener nombres de afuera genera, también, otro aspecto que es que los compararían con los ‘originales’”. Según su visión, los nombres europeos persisten porque “fueron traídos por inmigrantes suizos, italianos, franceses”.

La implementación final depende de la aprobación política en Europa. Giraudo advierte sobre la resistencia en el bloque y la exigencia de estándares recíprocos. El director de OCLA agregó: “Falta pasar el filtro de los 27 países de la UE que en materia de lácteos no están para nada conformes con el acuerdo”.

