A cuánto llega el programa Volver al Trabajo en marzo 2026

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo reciben en marzo una suma idéntica a los meses previos, ya que esta ayuda estatal para trabajadores informales se mantiene sin cambios desde 2023.

La cifra no presenta variaciones respecto de la que venían cobrando los beneficiarios, por lo que este mes, vuelven a recibir $78.000.

Debido a que la prestación, habitualmente, se acredita el quinto día hábil del mes, en esta ocasión, coincide con el día viernes 6 de marzo.

De cuánto es el programa Volver al Trabajo en marzo de 2026

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 6 de marzo

Esta herramienta de asistencia tiene como principal objetivo facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus titulares. Según consta en el sitio oficial del programa, “esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos, individuales o asociativos”.

Cuáles son los beneficios para los titulares de Volver al Trabajo

Según consta en el sitio oficial, el programa Volver al Trabajo tiene como únicos beneficiarios a las personas que fueron transferidas del programa Potenciar Trabajo. En tanto, quienes pertenecían al programa y no se encuentran en la nómina de Volver al Trabajo, les corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

La finalidad de esta ayuda estatal es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Los titulares del programa están habilitados a realizar actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Entre las alternativas que se pueden utilizar figuran las siguientes:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Finalización educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cómo pueden buscar empleo los beneficiarios de Volver al Trabajo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

En tanto, el programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. “Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, señala el sitio oficial y aclara que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.