En el mes de febrero las fuerzas de seguridad mantienen como referencia el salario del mes anterior, debido a que no hubo actualizaciones que impacten en los sueldos del sector, y quienes necesiten saber cuánto cobra el personal de la PFA en febrero de 2026, se regirán por la grilla de haberes más reciente.

Los salarios de referencia de la Policía Federal en febrero de 2026 Archivo

Esto se debe a que, hasta que no se emita una nueva normativa desde el Ministerio de Seguridad, continúa vigente la resolución 944/2025, que es la más reciente y que supo establecer la última escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores hasta noviembre del año pasado.

Cuánto gana el personal de la PFA en febrero de 2026

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en febrero los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento 1ro.: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo 1ro.: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadete 3er Curso: $658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: $630.979,75

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27

Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $998.537,87

Auxiliar de 3ra: $945.288,33

Auxiliar de 4ta: $883.851,45

Auxiliar de 5ta: $808.457,01

Auxiliar de 6ta: $768.056,42

Auxiliar de 7ma: $735.016,27

Los salarios para las distintas categorías de la Policía Federal Argentina Archivo

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en febrero

Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización:

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $15.856,21

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $21.169,98

Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19

Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $22.280,26