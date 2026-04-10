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Cuánto cobra un obrero metalúrgico en abril de 2026

Los empleados del sector reciben un reajuste en el cuarto mes del año; cuáles son las cifras para cada categoría según el régimen de contratación

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Las cifras que reciben los metalúrgicos en abril de 2026
Las cifras que reciben los metalúrgicos en abril de 2026Javier Corbalán - LA NACION

Los trabajadores metalúrgicos reciben en el mes de abril una actualización salarial, producto del último acuerdo paritaria entre la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), el gremio que nuclea a los empleados, y las empresas del sector.

La industria metalúrgica achica personal en Córdoba
La industria metalúrgica achica personal en CórdobaArchivo

De esta manera, en abril rigen nuevos valores para los obreros metalúrgicos de todo el país , según la grilla de convenios y salarios que proporciona la UOM en su sitio oficial.

“Las partes acuerdan establecer como base de cálculo a partir del 1° de abril de 2026 en $4313,43 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17, con el correspondiente ajuste proporcional las distintas categorías del CCT 260/75″, indica el acuerdo ya homologado.

A su vez, en otro tramo, el acta señala: “En caso de que al 15 de abril de 2026 no se haya alcanzado un acuerdo salarial con aplicación al 1/4/2026 los valores de hora aquí acordados como base de cálculo, se aplicarán como salarios básicos a partir del 1/4/2026, debiendo presentar las partes las correspondientes planillas salariales".

Cuánto cobra un obrero metalúrgico en abril de 2026

Los siguientes son los valores de abril para el personal jornalizado:

CargoMonto desde 01/04/2026
Ingresante
$4.371,58
Operario Calificado
$4.756,40
Medio Oficial
$5.104,95
Operario Especializado
$5.470,83
Operario Espdo. Múltiple
$5.796,02
Oficial
$6.038,95
Oficial Múltiple
$6.522,69
Oficial Superior (Operador CNC)
$6.979,96

A continuación figura los valores de abril para los contratos mensuales, en sus distintas categorías:

Personal Mensualizado - Grupo A (Administrativo)

CargoMonto desde 01/04/2026
Cat. Adm. de 1
$808.819,41
Cat. Adm. de 2
$897.621,29
Cat. Adm. de 3
$1.036.577,73
Cat. Adm. de 4
$1.132.069,27

Personal Mensualizado - Grupo B (Técnico)

CargoMonto desde 01/04/2026
Cat. Técnico de 1
$808.819,41
Cat. Técnico de 2
$897.621,29
Cat. Técnico de 3
$959.536,22
Cat. Técnico de 4
$1.088.501,36
Cat. Técnico de 5
$1.132.017,70
Cat. Técnico de 6
$1.239.385,99

Personal Mensualizado - Grupo C (Auxiliar)

CargoMonto desde 01/04/2026
Cat. Auxiliar de 1
$791.428,01
Cat. Auxiliar de 2
$861.374,73
Cat. Auxiliar de 3
$980.210,81

Foguistas y Chofers (Jornalizados)

CargoMonto desde 01/04/2026
Foguista Patente de 3
$5.796,02
Foguista Patente de 2
$6.038,95
Foguista Patente de 1
$6.522,69
Chofer Reg. de Carga
$5.796,02
Chofer Reg. Profesional
$6.038,95
Chofer Reg. de DNV
$6.522,69
Todos los valores de abril para trabajadores metalúrgicos
Todos los valores de abril para trabajadores metalúrgicosMaximiliano Amena

Tal como sucedió en las negociaciones previas, de las reuniones participaron la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar), la Cámara de la Pequeña y Median Industria Metalúrgica de la República Argentina (Camima), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y materiales afines (Caiama) y la Asociación de Fábricas Argentinas de componentes (Afac).

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