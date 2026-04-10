Los trabajadores metalúrgicos reciben en el mes de abril una actualización salarial, producto del último acuerdo paritaria entre la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), el gremio que nuclea a los empleados, y las empresas del sector.

La industria metalúrgica achica personal en Córdoba Archivo

De esta manera, en abril rigen nuevos valores para los obreros metalúrgicos de todo el país , según la grilla de convenios y salarios que proporciona la UOM en su sitio oficial.

“Las partes acuerdan establecer como base de cálculo a partir del 1° de abril de 2026 en $4313,43 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17, con el correspondiente ajuste proporcional las distintas categorías del CCT 260/75″, indica el acuerdo ya homologado.

A su vez, en otro tramo, el acta señala: “En caso de que al 15 de abril de 2026 no se haya alcanzado un acuerdo salarial con aplicación al 1/4/2026 los valores de hora aquí acordados como base de cálculo, se aplicarán como salarios básicos a partir del 1/4/2026, debiendo presentar las partes las correspondientes planillas salariales".

Cuánto cobra un obrero metalúrgico en abril de 2026

Los siguientes son los valores de abril para el personal jornalizado:

Cargo Monto desde 01/04/2026 Ingresante $4.371,58 Operario Calificado $4.756,40 Medio Oficial $5.104,95 Operario Especializado $5.470,83 Operario Espdo. Múltiple $5.796,02 Oficial $6.038,95 Oficial Múltiple $6.522,69 Oficial Superior (Operador CNC) $6.979,96

A continuación figura los valores de abril para los contratos mensuales, en sus distintas categorías:

Personal Mensualizado - Grupo A (Administrativo)

Cargo Monto desde 01/04/2026 Cat. Adm. de 1 $808.819,41 Cat. Adm. de 2 $897.621,29 Cat. Adm. de 3 $1.036.577,73 Cat. Adm. de 4 $1.132.069,27

Personal Mensualizado - Grupo B (Técnico)

Cargo Monto desde 01/04/2026 Cat. Técnico de 1 $808.819,41 Cat. Técnico de 2 $897.621,29 Cat. Técnico de 3 $959.536,22 Cat. Técnico de 4 $1.088.501,36 Cat. Técnico de 5 $1.132.017,70 Cat. Técnico de 6 $1.239.385,99

Personal Mensualizado - Grupo C (Auxiliar)

Cargo Monto desde 01/04/2026 Cat. Auxiliar de 1 $791.428,01 Cat. Auxiliar de 2 $861.374,73 Cat. Auxiliar de 3 $980.210,81

Foguistas y Chofers (Jornalizados)

Cargo Monto desde 01/04/2026 Foguista Patente de 3 $5.796,02 Foguista Patente de 2 $6.038,95 Foguista Patente de 1 $6.522,69 Chofer Reg. de Carga $5.796,02 Chofer Reg. Profesional $6.038,95 Chofer Reg. de DNV $6.522,69

Todos los valores de abril para trabajadores metalúrgicos Maximiliano Amena

Tal como sucedió en las negociaciones previas, de las reuniones participaron la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar), la Cámara de la Pequeña y Median Industria Metalúrgica de la República Argentina (Camima), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y materiales afines (Caiama) y la Asociación de Fábricas Argentinas de componentes (Afac).