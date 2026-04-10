Cuánto cobra un obrero metalúrgico en abril de 2026
Los empleados del sector reciben un reajuste en el cuarto mes del año; cuáles son las cifras para cada categoría según el régimen de contratación
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Los trabajadores metalúrgicos reciben en el mes de abril una actualización salarial, producto del último acuerdo paritaria entre la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), el gremio que nuclea a los empleados, y las empresas del sector.
De esta manera, en abril rigen nuevos valores para los obreros metalúrgicos de todo el país , según la grilla de convenios y salarios que proporciona la UOM en su sitio oficial.
“Las partes acuerdan establecer como base de cálculo a partir del 1° de abril de 2026 en $4313,43 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17, con el correspondiente ajuste proporcional las distintas categorías del CCT 260/75″, indica el acuerdo ya homologado.
A su vez, en otro tramo, el acta señala: “En caso de que al 15 de abril de 2026 no se haya alcanzado un acuerdo salarial con aplicación al 1/4/2026 los valores de hora aquí acordados como base de cálculo, se aplicarán como salarios básicos a partir del 1/4/2026, debiendo presentar las partes las correspondientes planillas salariales".
Cuánto cobra un obrero metalúrgico en abril de 2026
Los siguientes son los valores de abril para el personal jornalizado:
|Cargo
|Monto desde 01/04/2026
Ingresante
$4.371,58
Operario Calificado
$4.756,40
Medio Oficial
$5.104,95
Operario Especializado
$5.470,83
Operario Espdo. Múltiple
$5.796,02
Oficial
$6.038,95
Oficial Múltiple
$6.522,69
Oficial Superior (Operador CNC)
$6.979,96
A continuación figura los valores de abril para los contratos mensuales, en sus distintas categorías:
Personal Mensualizado - Grupo A (Administrativo)
|Cargo
|Monto desde 01/04/2026
Cat. Adm. de 1
$808.819,41
Cat. Adm. de 2
$897.621,29
Cat. Adm. de 3
$1.036.577,73
Cat. Adm. de 4
$1.132.069,27
Personal Mensualizado - Grupo B (Técnico)
|Cargo
|Monto desde 01/04/2026
Cat. Técnico de 1
$808.819,41
Cat. Técnico de 2
$897.621,29
Cat. Técnico de 3
$959.536,22
Cat. Técnico de 4
$1.088.501,36
Cat. Técnico de 5
$1.132.017,70
Cat. Técnico de 6
$1.239.385,99
Personal Mensualizado - Grupo C (Auxiliar)
|Cargo
|Monto desde 01/04/2026
Cat. Auxiliar de 1
$791.428,01
Cat. Auxiliar de 2
$861.374,73
Cat. Auxiliar de 3
$980.210,81
Foguistas y Chofers (Jornalizados)
|Cargo
|Monto desde 01/04/2026
Foguista Patente de 3
$5.796,02
Foguista Patente de 2
$6.038,95
Foguista Patente de 1
$6.522,69
Chofer Reg. de Carga
$5.796,02
Chofer Reg. Profesional
$6.038,95
Chofer Reg. de DNV
$6.522,69
Tal como sucedió en las negociaciones previas, de las reuniones participaron la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar), la Cámara de la Pequeña y Median Industria Metalúrgica de la República Argentina (Camima), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y materiales afines (Caiama) y la Asociación de Fábricas Argentinas de componentes (Afac).