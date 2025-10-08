Cuánto cobra un trabajador de call center en octubre de 2025
El rubro recibe un ajuste salarial en el décimo mes del año; cuál es la cifra que corresponde a cada categoría
Los empleados de call center reciben en octubre un incremento salarial del 1%, que corresponde al último tramo del más reciente acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector. Además, recibirán una suma fija de $40.000 junto a sus haberes.
En julio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) informó que firmó un acuerdo paritario con la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El aumento acordado se compone a partir de un aumento del 6% distribuido en 1% para cada mes. Todos los incrementos remunerativos tienen como base de cálculo a las escalas básicas correspondientes al mes de junio 2025.
Además, se determinó la entrega de una suma fija de $40.000 en cada uno de los meses hasta fin de mes. Este bono también alcanza a quienes trabajen en jornada reducida, pero en forma proporcional a la misma.
Las partes firmantes de este acuerdo asumieron el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, “a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas, pactadas en este acuerdo y desde la vigencia del mismo”.
A partir de octubre, cada trabajador del rubro, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo a la grilla vigente de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). Estos valores corresponden al nuevo aumento e incluyen la suma fija del mes:
- Mantenimiento: $1.089.380
- Administrativo: $1.091.636
- Operación A:
- Jornadas de 20 horas semanales: $454.848
- Jornadas de 21 horas semanales: $477.591
- Jornadas de 22 horas semanales: $500.333
- Jornadas de 23 horas semanales: $523.075
- Jornadas de 24 horas semanales: $545.818
- Jornadas de 25 horas semanales: $568.560
- Jornadas de 26 horas semanales: $591.303
- Jornadas de 27 horas semanales: $614.045
- Jornadas de 28 horas semanales: $636.787
- Jornadas de 29 horas semanales: $659.530
- Jornadas de 30 horas semanales: $682.272
- Jornadas de 31 horas semanales: $705.014
- Jornadas de 32 horas semanales: $727.757
- Jornadas de 33 horas semanales: $750.500
- Operación B:
- Jornadas de 20 horas semanales: $462.354
- Jornadas de 21 horas semanales: $485.471
- Jornadas de 22 horas semanales: $508.589
- Jornadas de 23 horas semanales: $531.707
- Jornadas de 24 horas semanales: $554.825
- Jornadas de 25 horas semanales: $577.942
- Jornadas de 26 horas semanales: $601.060
- Jornadas de 27 horas semanales: $624.177
- Jornadas de 28 horas semanales: $647.295
- Jornadas de 29 horas semanales: $670.413
- Jornadas de 30 horas semanales: $693.530
- Jornadas de 31 horas semanales: $716.648
- Jornadas de 32 horas semanales: $739.766
- Jornadas de 33 horas semanales: $762.883
Es importante recordar que estos valores no incluyen el 1% adicional por año trabajado ni el presentismo, que deben ser sumados a las cifras remunerativas y no remunerativas.
Cómo se distribuye la suma fija hasta fin de año
Así son los incrementos para el sector entre julio y diciembre y la suma fija que se distribuye por mes:
- Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Septiembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Noviembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
