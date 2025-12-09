Cuánto gana el personal de Gendarmería en diciembre 2025 con el aguinaldo

Los gendarmes que realizan su tarea en todo el territorio nacional reciben en el mes de diciembre un salario idéntico al mes previo, dado que en noviembre impactó el último tramo de incrementos, conforme a la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad.

Los valores de diciembre 2025 para los gendarmes de todo el país Marcelo Manera - LA NACION

Por eso, en diciembre, y hasta que no se den a conocer nuevos valores con reajuste, se mantienen como monto de referencia los salarios del mes anterior. Cabe destacar que en diciembre, los gendarmes reciben el pago de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Anteriormente, la resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial, había establecido la nueva escala salarial para la Gendarmería Nacional, con valores actualizados que iban de junio a noviembre, por lo que en el mes en curso no hay montos con incrementos.

Cuánto gana un gendarme a partir de diciembre de 2025

El personal de la Gendarmería Nacional Argentina recibe en el último mes del año los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comandante General: $2.635.216

Comandante Mayor: $2.398.955,25

Comandante Principal: $2.153.607,57

Comandante: $1.771.955,58

Segundo Comandante: $1.453.912,27

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficial Mayor: $1.533.000,48

Suboficial Principal: $1.387.330,82

Sargento Ayudante: $1.261.209,85

Sargento Primero: $1.146.554,38

Sargento: $1.042.322,17

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

El salario para los gendarmes en diciembre de 2025 Marcelo Manera - LA NACION

Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial en diciembre 2025

En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

Los valores por prevención barrial en diciembre de 2025 Marcelo Manera - LA NACION

Cuándo cobran el aguinaldo los gendarmes

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.