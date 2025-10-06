Cuánto gana el personal de la Policía Federal Argentina en octubre de 2025

Los integrantes de la Policía Federal reciben en octubre un incremento salarial, de acuerdo al esquema de haberes que figura en la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad, donde se prevén ajustes hasta el mes de noviembre.

La más reciente actualización, publicada bajo la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece la nueva escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores actualizados que van de junio a noviembre; y que incluyen a otras fuerzas como la Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

Con la grilla de aumentos, por cargo jerárquico, es posible conocer el valor exacto que cobran los integrantes de la Policía Federal en octubre de 2025.

“Fíjase, a partir del 1° de junio de 2025, del 1° julio de 2025, del 1° agosto de 2025, del 1° septiembre de 2025, del 1° octubre de 2025 y del 1° de noviembre de 2025, el haber mensual, los importes correspondientes al suplemento particular por zona, como así también el valor del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones, que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa de la Policía Federal Argentina", subraya la normativa que adjunta el detalle salarial.

Cuánto gana un policía a partir de octubre de 2025

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en octubre los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.866.081,20

Comisario Mayor: $2.605.528,37

Comisario Inspector: $2.297.291,05

Comisario: $1.831.995,98

Subcomisario: $1.500.245,84

Principal: $1.257.226,06

Inspector: $1.144.763,57

Subinspector: $1.040.694,16

Ayudante: $946.085,60

Suboficial Mayor: $1.692.566,80

Suboficial Auxiliar: $1.538.697,09

Suboficial Escribiente: $1.398.815,54

Sargento 1ro.: $1.271.650,49

Sargento: $1.156.045,90

Cabo 1ro.: $1.050.950,82

Cabo: $955.409,84

Agente: $868.554,40

Aspirante: $664.111,46

Cadete 3er Curso: $651.743,86

Cadete 2do y 1er Curso: $624.114,50

Capellán General: $1.542.346,02

Capellán Principal: $1.174.239,09

Capellán: $1.048.226,17

Auxiliar Superior de 1ra: $1.334.703,34

Auxiliar Superior de 2da: $1.158.339,17

Auxiliar Superior de 3ra: $1.044.963,50

Auxiliar Superior de 4ta: $953.168,21

Auxiliar Superior de 5ta: $919.058,43

Auxiliar Superior de 6ta: $848.780,61

Auxiliar Superior de 7ma: $793.692,65

Auxiliar de 1ra: $1.054.832,41

Auxiliar de 2da: $987.673,46

Auxiliar de 3ra: $935.003,29

Auxiliar de 4ta: $874.234,86

Auxiliar de 5ta: $799.660,74

Auxiliar de 6ta: $759.699,72

Auxiliar de 7ma: $727.019,06

El adjunto de la normativa para la Policía Federal clasifica los salarios por regiones y detalla los montos para cada cargo, de acuerdo a la zona en la que se presta el servicio. En esa grilla aparece el monto diferenciado para la región Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Mar del Plata.

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en octubre

Con la nueva actualización, los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina: