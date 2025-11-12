De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este miércoles los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El informe técnico, correspondiente al décimo mes de 2025, detalla la evolución de los precios a nivel nacional y desglosa el comportamiento por divisiones, categorías y regiones geográficas del país. Los resultados ofrecen un panorama sobre el costo de vida y las principales presiones sobre el bolsillo de los argentinos.

Cuánto fue la inflación de octubre de 2025

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 2,3% durante octubre de 2025. Con este resultado, la variación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 24,8%. El dato fue comunicado por el INDEC a través de su tradicional informe técnico de precios, publicado este miércoles 12 de noviembre a las 16 horas.

El IPC de Octubre arroja una inflación mensual del 2,3%

En la comparación interanual, que mide la evolución de los precios respecto al mismo mes del año anterior, el incremento llegó al 31,3%. Este indicador refleja la trayectoria de los precios durante los últimos doce meses y es una de las principales variables que siguen los analistas económicos para evaluar la dinámica inflacionaria del país.

Qué rubros aumentaron más en Octubre

La división con el mayor incremento mensual fue Transporte, que registró una suba del 3,5%. Este sector incluye la adquisición de vehículos, el funcionamiento de equipos de transporte personal como combustibles y el transporte público. En segundo lugar, se ubicó el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 2,8%.

En el extremo opuesto, las dos divisiones que mostraron las menores variaciones de precios fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con un alza del 1,6%.

El rubro Transporte fue el de mayor aumento mensual, con una suba del 3,5%

El detalle por categorías: estacionales, regulados y núcleo

Al analizar el comportamiento del IPC según las categorías que agrupan bienes y servicios con dinámicas similares, los precios Estacionales lideraron el incremento con una suba del 2,8%. Esta categoría incluye productos como frutas, verduras y ropa exterior, cuyos precios suelen tener una fuerte volatilidad vinculada a factores de temporada.

Le siguieron los precios Regulados, que tuvieron un aumento del 2,6%. Este grupo comprende servicios con tarifas controladas o con un alto componente impositivo, como los combustibles, la electricidad, el agua y los servicios sanitarios.

Los precios de la categoría Estacionales lideraron las alzas con un 2,8%

Por último, el IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados para obtener una medida de la tendencia inflacionaria subyacente, registró una variación del 2,2% en octubre.

Cómo fue la variación de precios en cada región

El informe del INDEC presenta un desglose geográfico que muestra diferencias en la evolución de los precios a lo largo del país. La región Patagónica y el Gran Buenos Aires (GBA) registraron la variación mensual más alta, con un 2,4% en ambos casos.

Le siguieron las regiones de Cuyo y Pampeana, ambas con una suba del 2,3%, en línea con el promedio nacional. La región Noreste tuvo una inflación del 2,2%, mientras que el Noroeste (NOA) presentó la variación más baja del país, con un 2,1% mensual.

La Patagonia lidera la variación interanual con una inflación del 34,3%

En términos interanuales, la Patagonia también lidera con una inflación del 34,3%. En cambio, la región Noreste muestra la menor variación de los últimos doce meses, con un 27,5%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Carlos Manzoni.