Denuncian que hay faltantes de productos de primera necesidad en supermercados

A la espera de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de abril, que se estima ofrecerá malas noticias para el oficialismo, los precios siguen al alza en los supermercados y comienzan a registrarse faltantes de algunos productos de primera necesidad, de acuerdo con lo denunciado por los propios comerciantes.

Según publicó este sábado LA NACION, la situación descrita se suscita durante un mes que supone significativos aumentos estacionales que Precios Justos, el programa oficial para atenuar la inflación, no logra mitigar. Si bien el Gobierno les dará a los proveedores la posibilidad de agregar un aumento del 1,8% el 18 de este mes, lo que subirá la pauta mensual a 5%, tampoco alcanza.

“El Precio Justo circunda 1800 productos, no son nada frente a los 50.000 que puede tener un hipermercado. Todo lo demás sigue aumentando”, señaló Fernando Savone, presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires.

Cuando la economía se ve impedida de ajustar por precio, lo hace por volumen y en las góndolas se registran faltantes de insumos como arroz, fideos, aceites. “Ojo con las pymes, que están complicadas”, le advirtieron el martes representantes de los supermercados al secretario de Comercio de Sergio Massa, Matías Tombolini. En este contexto, hay proveedores que fabrican las marcas propias y ya retacean entregas.

Faltantes de leche, aceite y azúcar

LA NACION realizó este sábado una recorrida por varios supermercados chinos y algunas cadenas de supermercados ubicados en la zona de Vicente López y Núñez y constató la ausencia de productos de primera necesidad en muchas de las góndolas.

En un local de una cadena de supermercados que opera en Vicente López se registran faltantes en algunas de las marcas más económicas de yougurt, papel higiénico y leche entera.

Faltante de leche en un supermercado de Vicente López LA NACION

Faltante de papel higiénico en un supermercado de Vicente López

Faltante de yogures en un supermercado de Vicente López

Por otra parte, en un supermercado chino de Núñez hay estantes vacíos de determinadas marcas de aceite, azúcar, harina y pan. El escenario se repite en comercios y almacenes cercanos, donde también faltan maples de huevos, yerba, galletitas y bizcochitos, entre otros artículos.

Faltante de harina en un supermercado chino de Núñez LA NACION

En diálogo con LA NACION, Yolanda Durán, presidenta de la Cámara empresarial de desarrollo argentino y países del sudeste asiático (Cedeapsa), contó: “ Hay desabastecimiento del aceite, de los productos más de consumo masivo... aceite, harina, café -que no es de consumo masivo, pero también nos están entregando a cuenta gotas, esa es la verdad- ”.

Faltante de aceite en un supermercado chino de Núñez LA NACION

“Después hay desabastecimiento de todos los derivados de la harina. Cuando pasó lo del dólar, que había llegado casi a 500, empezaron a armar listados nuevos de precios. En otros casos, no tenían precio ya. Esto fue la semana pasada. Se guardaron la mercadería y la fueron entregando de a poco para no perderte como cliente. Pero de 10 bultos que pedías, te entregaban dos. Eso es lo que pasó”, relató Durán.

Faltante de arroz en un supermercado chino de Núñez LA NACION

Según la titular de la Cedeapsa, “lo primero que hacen las consultoras, después de medir la inflación, es pasarle los datos a las grandes empresas y ahí es donde las grandes empresas hacen su formación de precios. Al hacer una formación de precios, mediante expectativas que le pasan las consultoras que miden el sector, obviamente lo trasladan a precios. Eso es lo que está pasando y por ende se guardan la mercadería. Eso es a nivel generalizado, a nivel nacional está pasando”.

Faltante de pan en supermercado chino de Núñez LA NACION

“Esto ya lo sabe el secretario de Comercio, está al tanto, se lo hemos comunicado y se tomarán cartas en el asunto, se verá lo que va a pasar. Está negociando una canasta básica para nuestro sector. Así que, la semana que viene, sabremos bien a ver qué es lo que está pasando, porque todo el mundo toma como moneda de referencia al dólar”, sumó Durán.

Faltan huevos en un supermercado chino de Núñez LA NACION

“Yo no digo que el empresario trabaje a pérdida, pero hay algunos que tienen mucha gula. No les importa cuánto le duele el bolsillo a la gente, no les importa absolutamente nada. Pero bueno, ante esa situación, debería haber referencia de precios, en medio de una inflación que se crea día a día y cada vez está escalando más. Para eso, creo que el Secretario [Tombolini] tiene que actuar con la ley en la mano ”.

