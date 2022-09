Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este lunes 19 de septiembre

9.21 | El Presupuesto 2023 incluiría un nuevo esquema para el blanqueo de dólares

El Ministerio de Economía envió el proyecto a la Cámara de Diputados la noche del jueves pasado. El Presupuesto 2023 contendría una modificación a los artículos 71 y 72 de la ley 27.679 para habilitar, así, el uso de los fondos no declarados para la compra de viviendas usadas, que hasta el momento no se permitía, y para pagar importaciones.

9.00 | ¿Qué es el dólar Cedear?

Los Certificados de Depósitos Argentinos (Cedears) permiten dolarizar de manera indirecta los pesos mediante su compra. Son una representación de las acciones de las grandes empresas del mundo, como Coca-Cola, Disney o Apple, que se pagan en pesos, pero están sujetas a la cotización del dólar CCL y su tipo de cambio varía en función de la empresa.

8.47 | La inflación no bajará del 6 por ciento en septiembre

La inflación cerró el pasado agosto en un nivel del 7 por ciento, por segundo mes consecutivo. En este sentido, distintas consultoras privadas consultadas por LA NACION pronosticaron que no habrá una desaceleración en septiembre y que, en cambio, se mantendrá por encima del 6 por ciento, al menos hasta el primer semestre de 2023.

8.32 | El Banco Central subió las tasas de interés

El jueves pasado, el BCRA subió las tasas de interés referenciales para la economía local, en 5,5 puntos básicos. Se trató del noveno movimiento mensual que realizó en este sentido. Así, se alcanzó el 75 por ciento nominal anual (107 por ciento efectivo anual), tanto para las Leliq como para los depósitos minoristas a plazo fijo tradicionales, como el financiamiento de las tarjetas de crédito.

8.20 | Así cotizan este lunes los distintos dólares

Dólar blue : compra $273, venta $277.

: compra $273, venta $277. Dólar oficial : el cambio oficial se sitúa en $139,35 para su compra y $148,91 en su valor de venta. En las pantallas de Banco Nación , el valor del dólar se sitúa en $143.32 para su compra y en $143.52 para su venta.

: el cambio oficial se sitúa en $139,35 para su compra y $148,91 en su valor de venta. En las pantallas de , el valor del dólar se sitúa en $143.32 para su compra y en $143.52 para su venta. Dólar MEP : la compra a través del mercado electrónico de pagos cotiza $289,44, mientras que la venta cotiza $290,68.

: la compra a través del mercado electrónico de pagos cotiza $289,44, mientras que la venta cotiza $290,68. CCL (contado con liquidación): el valor para su compra es de $300,21 y para su venta, de $302,92.

el valor para su compra es de $300,21 y para su venta, de $302,92. Dólar mayorista: su valor de compra es de $143,32 y el de venta, de $143,42.

7.50 | Mauricio Macri cuestionó a Sergio Massa: “Busca dólares, pero no resuelve los problemas”

El expresidente fue invitado a La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul los domingos por la noche en LN+, y cuestionó al actual ministro de Economía por su estrategia. “Lo único que está haciendo es ganar tiempo. Busca dólares, pero no resuelve los temas de fondo. Así no se solucionan los problemas”, sentenció el líder de Juntos por el Cambio. “Esta genialidad de estatizar Aerolíneas Argentinas costó 8 mil millones de dólares, no habría un solo argentino sin cloacas”, manifestó. Apuntó contra los sindicatos y los bloqueos: “Es un país de mafiosos. Nadie invierte. Nadie quiere invertir si somos irresponsables. Y si nadie invierte, no hay empleos. Si no hay moneda, no hay futuro. Hay que parar esto. Es una locura”.

Mauricio Macri: "Nadie quiere financiar gobiernos irresponsables"

7.45 | Dólar soja: el Banco Central compró unos US$1100 millones

El viernes pasado, el Banco Central (BCRA) cerró la segunda semana de vigencia plena del dólar soja adquiriendo gracias a este incentivo otros US$197 millones para sus reservas. Así, el balance semanal para la entidad que conduce Miguel Pesce terminó siendo nuevamente auspicioso, en relación al efecto de recuperación que el esquema produjo en su tenencia de reservas netas, que ya superan los US$3300 millones, según cálculos privados.

El dólar soja es una herramienta para incentivar la liquidación de granos por parte de los productores agropecuarios

7.30 | ¿Qué es el dólar soja?

El dólar soja es una herramienta para incentivar la liquidación de granos por parte de los productores agropecuarios. Aparece como una nueva opción vigente únicamente durante este mes y cotizará a $200.

7.16 | El valor del dólar oficial

El tipo de cambio minorista de referencia, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cerró el viernes pasado a $141 para la compra y $150 para la venta.

7.02 | ¿Cómo cerró el dólar blue?

El viernes pasado, la divisa estadounidense paralela terminó la semana a $277 para la venta y $273 para la compra.