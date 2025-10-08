Dólar después de las elecciones 2025: la cotización que se proyecta en el mercado hoy

El mercado de futuros reacomodó sus expectativas sobre el valor del tipo de cambio y descuenta una modificación en el esquema oficial. Los contratos que vencen en los meses posteriores a los comicios legislativos muestran una suba que refleja la incertidumbre sobre la acumulación de reservas y la política monetaria del Gobierno.

Qué precio del dólar prevé el mercado para después de las elecciones

El mercado de dólar futuro funciona como un termómetro de las expectativas de los inversores. Sus proyecciones para los meses posteriores a los comicios del 26 de octubre superan el límite del esquema de bandas de flotación. Para noviembre, el contrato de dólar futuro se ubica en $1549 y el valor para finales de diciembre asciende a $1601.

La curva continúa en alza para el comienzo de 2026, con un precio de $1645 para enero y de $1677 para finales de febrero.

Tipo de cambio y contratos de futuro. Fuente: F2 Soluciones Financieras

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, analizó la situación: “Salvo la posición más corta, que cerró a $1469, el resto de la curva se encuentra por encima de la banda. El contrato de noviembre 2025 cotiza a $1549”.

Por qué se espera un tipo de cambio más alto

La principal causa del nerviosismo entre los operadores es la pérdida de divisas del Tesoro y las dudas sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas. Aunque el tipo de cambio mayorista se mantuvo estable en $1429,50, analistas del sector detectaron intervenciones informales por parte del Gobierno para sostener la cotización lejos del techo de la banda.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, explicó el razonamiento de los inversores: “El mercado, en general, descuenta un cambio en el esquema cambiario que permita acumular reservas y ello va a requerir un nuevo equilibrio en el tipo de cambio que probablemente sea más alto que el actual y por encima de la banda superior”.

El mercado duda sobre la capacidad del Banco Central de acumular reservas Soledad Aznarez

El posible apoyo financiero de Estados Unidos es un factor en la ecuación, pero su concreción está sujeta a condiciones. “El evento de apoyo de Estados Unidos puede ayudar a calmar expectativas, pero difícilmente llegue a materializarse, asumiendo la continuidad de este esquema. Es decir, van a apoyar si la Argentina se compromete a realizar cambios que permitan acumular reservas. Por eso, aun con el apoyo financiero del Tesoro americano, el mercado descuenta un tipo de cambio más alto”, consideró Reschini.

Como continuaría la política cambiaria después de las elecciones

El calendario político es clave para definir el rumbo de la economía. El mercado se cubre ante la posibilidad de un cambio en el régimen cambiario después de las elecciones legislativas. Las alternativas incluyen una libre flotación o mantener el esquema actual, pero esto último requiere condiciones muy específicas.

Luis Caputo, ministro de Economía, uno de los hombres más seguidos por el mercado Camila Godoy

“A este ritmo, lo comprado por el ingreso extraordinario del agro se agota esta semana. De ser así, luego tendría que actuar directo el Banco Central para defender la banda. En rigor de verdad, son todas especulaciones, pero ante la incertidumbre el mercado se cubre”, señaló Camusso.

El director de Rafaela Capital subrayó la importancia de las próximas semanas. “Podría haber algún cambio de régimen cambiario después de las elecciones, como una libre flotación, o incluso no ocurrir nada. Para este último caso, debería ser muy sólido tanto el apoyo del Tesoro americano como lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sobre todo un resultado holgado en las elecciones”.

El economista no otorga una alta probabilidad a un escenario sin cambios: “Evidentemente, el mercado tampoco, que continúa ansioso porque espera una señal explícita desde Estados Unidos”. Camusso concluyó con una reflexión sobre el peso político de los comicios. “El Gobierno debe obtener un buen resultado el 26 de octubre. No deben tomarse como elecciones legislativas, solo en los papeles lo son”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Melisa Reinhold.