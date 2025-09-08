Acciones argentinas en Wall Street hoy: a cuánto cotizan este lunes 8 de septiembre

En la Bolsa de Nueva York, el humor negativo de los inversores puede observarse durante el pre-market, antes de que a las 10.30 abran los mercados para el público en general. Los bancos son los más golpeados. Los papeles de Grupo Financiero Galicia se hunden 16,76%, mientras que Banco Supervielle cae 13,32%, el Banco Macro baja 12,41% y el BBVA, 11,13%. Las acciones de las compañías energéticas también abren este lunes en caída, luego de los resultados de las elecciones legislativas en la Provincia, lo que se convirtió en el primer testeo del Gobierno de cara a octubre. Cerca de las 9 de la mañana, los ADR de Edenor, la empresa de distribución eléctrica, presentan una caída del 15,06%; otras bajas importantes se ven en Transportadora de Gas del Sur (-14,83%), YPF (-14,31%), y Pampa Energía (-13,51%).

La caída es generalizada en todo el panel accionario. Loma Negrase hunden 11,31% en la Bolsa de Nueva York, mientras queTelecom Argentinabaja 6,88% yla agropecuariaCresud,6,09%.Mercado Libre,que se ve menos afectada por los vaivenes locales debido a su operatoria regional -su principal negocio está en Brasil-, cae 2%