Ajustarán por inflación: a cuánto es lo máximo que podría valer el dólar en 2026, según el nuevo esquema de bandas

El Banco Central (BCRA) oficializó el lunes por la tarde una modificación en la hoja de ruta cambiaria. Con el objetivo de acumular reservas, a partir de enero las bandas de flotación cambiaria dejarán de ajustarse a un ritmo fijo del 1% mensual y se actualizarán de acuerdo con el último dato de inflación. Se trata de un cambio que hacía tiempo el mercado tenía en la vista.

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril, cuando el Gobierno levantó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel entonces, se estableció un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustan diariamente a una velocidad del 1% mensual.

A ocho meses de aquel volantazo, actualmente el precio más bajo que puede tocar el tipo de cambio oficial mayorista es de $920,89, mientras que el valor máximo alcanza los $1519,02. En caso de que la cotización perfore el piso, el Central sale a comprar reservas, algo que hasta el momento nunca ocurrió. Si llega al techo, el BCRA tiene que vender divisas. Esto último sucedió en cuatro ocasiones, durante la previa electoral.

Sin embargo, las bandas ajustarán a partir de 2026 de acuerdo con el último dato de inflación, que llega con dos meses de rezago. Por ejemplo, como el Índice de Precios al Consumidor fue del 2,5% en noviembre, el valor más alto que podrá alcanzar el tipo de cambio mayorista el 31 de enero será de $1564.

Cómo quedaría el esquema de bandas cambiarias según el REM, de acuerdo con informe de F2 Soluciones Financieras

“Dado que el ajuste de la nueva banda se realizará con base en la inflación pasada y que el Gobierno proyecta la continuidad de la desinflación, se produce una mejora del tipo de cambio real en el techo de la banda, a diferencia de lo que ocurría bajo el régimen anterior. La señal es que el actual valor del tipo de cambio marca el piso de la competitividad cambiaria", explicaron desde la consultora Analytica.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el BCRA basándose en las proyecciones de los principales bancos y consultoras, la inflación será del 2,1% en diciembre, del 1,9% en enero, baja al 1,7% en febrero, rebotará a un 1,8% en marzo, descenderá a 1,6% en abril y volverá al 1,5% en mayo.

Si se cumplen estas estimaciones, el techo de la banda cambiaria alcanzaría los $1597 para finales de febrero, treparía a $1628 en marzo, ascendería a $1656 para el cierre de abril y tocaría los $1687 en mayo, según el informe financiero de F2 Soluciones Financieras. Finalmente, diciembre podría arrancar con un tipo de cambio en máximos de $1849.

“Si bien el esquema cambiario gana flexibilidad, el tipo de cambio aún se mantiene administrado, pero con esta modificación se intenta no encaminar al tipo de cambio real hacia lo que era una inevitable apreciación real bajo el esquema anterior (y aún actual). De esta manera, la acumulación de reservas gana prioridad mientras los riesgos de una inflación persistente crecen y el mercado ya se ocupó de ponerlo en precios, dado que los break evens en bonos para abril de 2026 pasaron al 2,1% mensual", explicaron desde la consultora.