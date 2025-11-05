Día de licitación: el dólar retrocede y vuelven a subir los bonos soberanos

La Bolsa porteña vuelve a ponerle un freno al rally alcista de la última semana, aunque los bonos soberanos se tiñen de verde y cede el riesgo país. En el mercado cambiario, las cotizaciones tendieron ligeramente a la baja, mientras que los inversores están a la espera de conocer el resultado de la licitación que enfrentará esta tarde el Tesoro.

En la tercera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1450,56, equivalente a una caída diaria de $8,27 (-0,57%). De esta manera, volvió a quedar lejos del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1498,50, aunque el lunes cerró a unos pocos pesos de distancia.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial se vendió a $1475, lo que representa una baja de $10 frente al cierre anterior (-0,7%). Al observar el resto de las entidades financieras, la cotización promedio fue de $1479,60, de acuerdo con información proporcionada por el Banco Central (BCRA).

“¿Qué explica el respiro del dólar? El volumen de las plazas de divisas y MEP (cuenta financiera) se redujo de US$581 millones el lunes a US$420 millones el martes, lo que podría indicar una menor presión del lado de la demanda. La dolarización de minoristas por el cobro de sueldos juega un papel relevante. Del lado de la oferta, no hay información para confirmarlo, pero podría haber comenzado a jugar la emisión de deuda corporativa del exterior. La semana pasada Tecpetrol e YPF emitieron deuda por US$750 millones y US$500 millones, respectivamente", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El dólar mayorista volvió a alejarse del techo de la banda de flotación Camila Godoy

Este movimiento a la baja se replica en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP cotiza a $1484,73, una caída de $10,85 frente al cierre anterior (-0,7%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) retrocede $11,64 y aparece en pantallas a $1501,39 (-0,8%).

Por otra parte, la Bolsa porteña le pone un freno al rally alcista de la última semana y anota una caída del 1,1%, hasta cotizar en 3.045.377 unidades. Al ajustar por el dólar contado con lilqui, equivale a US$2029, 0,3% menos que ayer. En el panel principal, se destacan las bajas de de Central Puerto (-5,), Edenor (-3,9%) y Cresud (-2,7%).

En cambio, los números en verde pueden verse entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Loma Negra lideran la rueda con un alza del 4,8%, mientras que Telecom Argentina presenta un incremento del 3,7% e Irsa, del 2,7%.

Las reuniones de Milei en Casa Rosada

Los bonos soberanos operan en terreno positivo, a lo largo de toda la curva de vencimientos. Los Bonares presentan subas del 1,28% (AE38D) y los Globales de hasta 3,13% (GD46D). El riesgo país se encuentra en torno a 633 puntos básicos, de acuerdo con información de Rava.

“Un factor que podría destrabar valor en los bonos soberanos sería algún anuncio concreto relacionado con la acumulación de reservas netas genuinas, que impulse una mayor compresión del riesgo país“, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.