Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este lunes 3 de octubre

8.24 | Bajó la pobreza, pero aumentó la indigencia

En el segundo semestre de este año, bajó levemente la pobreza, pero aumentó la indigencia. Según informó el Indec, en el país, 36,5 por ciento de la población es pobre, un 0,8 por ciento menos que en el semestre anterior. En tanto, el 8,8 por ciento de los argentinos es indigente, es decir, 0,6 por ciento más que en la medición previa. Esto se da después de haber registrado una baja en 2021 y de haber terminado el año en 37,3 por ciento. En este contexto, el número publicado el miércoles pasado por el Indec implica una nueva reducción, aunque aún es mayor que al 35,5 por ciento existente al momento en el que concluyó el gobierno de Mauricio Macri. Estos porcentajes sostienen, entonces, que en la Argentina hay 10,6 millones de personas en situación de pobreza y 2,6 millones en situación de indigencia.

Es indigente el 8,8% de los argentinos, es decir, 0,6 puntos porcentuales más que en la medición previa Fabian Marelli - LA NACION

8.16 | ¿Qué es el dólar ahorro?

También conocido como “solidario”, es la divisa que obtienen quienes compran el oficial para ahorro o turismo. Para conocer su precio, al dólar oficial minorista se le debe agregar un 30 por ciento correspondiente al impuesto PAIS y otro 35 por ciento a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Solo algunas personas pueden acceder a comprar dólares a este precio, y cada uno de ellos solo puede adquirir hasta US$ 200 mensuales.

8.08 | Los 9 aumentos que regirán a partir de octubre

Agua: desde Aysa anunciaron un aumento generalizado para el consumo de octubre del 10% para todos los clientes

desde Aysa anunciaron un aumento generalizado para el consumo de octubre del 10% para todos los clientes Gas: quienes renunciaron al subsidio, considerados del Nivel 1, visualizarán el primer aumento del 20%

quienes renunciaron al subsidio, considerados del Nivel 1, visualizarán el primer aumento del 20% Luz: los usuarios del AMBA considerados del Nivel 1, sin subsidios, tendrán incrementos del 50%.

los usuarios del AMBA considerados del Nivel 1, sin subsidios, tendrán incrementos del 50%. Telecomunicaciones: el Gobierno autorizó dos aumentos para el rubro, que incluye internet, telefonía fija y móvil, televisión por cable y satelital. El primero, a partir del 1 de octubre del 19,8% y el segundo, desde el 1 de diciembre que será del 9,8%.

el Gobierno autorizó dos aumentos para el rubro, que incluye internet, telefonía fija y móvil, televisión por cable y satelital. El primero, a partir del 1 de octubre del 19,8% y el segundo, desde el 1 de diciembre que será del 9,8%. Prepagas: tras la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud, se aplicará un aumento de 11,53%.

tras la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud, se aplicará un aumento de 11,53%. Expensas: los encargados de edificios cobrarán la tercera de las siete cuotas del bono extraordinario.

los encargados de edificios cobrarán la tercera de las siete cuotas del bono extraordinario. Alquileres: conforme a la Ley de Alquileres, este mes quienes renueven contratos, lo harán con un aumento del 67,31%, de acuerdo a lo establecido por el índice mensual del Banco Central de la República Argentina.

conforme a la Ley de Alquileres, este mes quienes renueven contratos, lo harán con un aumento del 67,31%, de acuerdo a lo establecido por el índice mensual del Banco Central de la República Argentina. Empleadas domésticas: trabajadores de este rubro tendrán un aumento en sus haberes del 9%.

trabajadores de este rubro tendrán un aumento en sus haberes del 9%. Combustibles: desde el 1 de octubre habrá un aumento en el valor del combustibles, que subirán entre 1% y 4%.

7.58 | Prat Gay explicó por qué Massa “es el ministro de las reservas”

Este domingo, el extitular de Hacienda Alfonso Prat Gay fue invitado a LN+, donde criticó la gestión del ministro de Economía Sergio Massa. Además, lo acusó de minimizar la inflación y consideró que aplica un “plan parche”. “[Massa] se está posicionando como ‘ministro de las reservas’, no habla de otra cosa que no sea las reservas. Este Gobierno no ha tenido un ministro que se preocupe de la inflación”.

Alfonso Prat-Gay habló de la economía actual en LN+

7.47 | Satisfacción por la recaudación del “dólar soja”

Durante el mes de septiembre, estuvo vigente la medida conocida como “dólar soja”, que se trata de un régimen cambiario especial para productores rurales con un cambio de $200 por dólar. El objetivo de la recaudación de la divisa extranjera, el cual se habría cumplido satisfactoriamente con una total de liquidación de USD 7.500 millones.

7.36 | ¿Qué es el dólar tarjeta?

Es el valor para quienes utilizan su tarjeta para pagar servicios en dólares o consumos durante viajes al exterior. En este caso, sobre la cotización del dólar oficial se hace una carga del 30 por ciento del impuesto PAIS y un 45 por ciento a cuenta de Ganancias.

7.22 | Explicó en las redes cómo comprar un celular y pagar solo la mitad de su valor

A través de su cuenta de Tiktok, un hombre explicó cómo ganarle al aumento de precios al comprar un celular de $330.000. “Si tenés la plata para comprar al contado, yo te muestro cómo comprar en cuotas y pagar la mitad”, asegura el tiktoker. El método consiste en colocar el monto del valor del celular en un plazo fijo y, con los intereses ganados, pagar más de la mitad de la cuota del teléfono. “Cuando termino de pagar la última cuota, que pagué menos de la mitad porque estoy recuperando con los intereses, me queda el teléfono y los $330.000 en el banco”, completa.

Explicó la manera de comprar un celular en la Argentina sin pagar un peso de más y se volvió viral

7.11 | ¿A cuánto cerró el dólar blue?

La divisa estadounidense paralela terminó la semana pasada a un valor de $288 para la venta y $284 para la compra.

6.59 | ¿Cómo cerró el dólar oficial?

El viernes pasado, el tipo de cambio minorista de referencia, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cerró la jornada a $145,64 para la compra y $154,24 para la venta.