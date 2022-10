Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este viernes 14 de octubre

escuchar

7.30 | Tarifa de agua: el Gobierno habilitó el formulario online para pedir los subsidios

A poco menos de un mes de que comience la segmentación de las tarifas de agua para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) puso a disposición el formulario en su sitio web para aquellos que quieran mantener los subsidios. Los que cumplen con los requisitos, mantendrán el 45% del subsidio a partir de noviembre, el 30% a partir de enero y el 15% desde marzo.

El Gobierno habilitó el formulario online para pedir los subsidios en la tarifa del agua Pixabay

7.18 | Además de la Argentina, ¿qué otros países tienen cepo cambiario?

En el país, una persona tiene que cumplir más de 12 condiciones para poder acceder a la compra de dólares en el mercado oficial de cambios y, además, solo puede adquirir un cupo limitado: hasta US$200. Sin embargo, no es el único que tiene cepo cambiario y comparte esta característica con otros 24 más. En esta nota, LA NACION explica con detalle cómo funcionan las restricciones en otros lugares del mundo.

7.08 | ¿A cuánto cotiza el dólar cripto?

El dólar bitcoin, también conocido como dólar cripto o stablecoin (llamado así por su paridad con el dólar), subió su valor respecto de lo que exhibía este jueves por la tarde. En la plataforma Ripio, se puede comprar DAI a $314.73

En la plataforma Ripio, se puede comprar DAI a $314.73 (AP Foto/Kin Cheung)

6.55 | ¿Qué es el dólar tecno?

Se basa en exceptuar a las empresas del sector tecnológico que lleven a cabo inversiones superiores a tres millones de dólares de la obligación de liquidar un monto equivalente al 20% en el Mercado Único Libre de Cambios, cuando se trate de la radicación de nuevos negocios.

6.42 | ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre los nuevos tipos de dólar?

El miércoles, el jefe de Gobierno porteño criticó la decisión económica del Gobierno nacional de anunciar más tipos de cambio para controlar las reservas de divisas del Banco Central (BCRA). “Ya me perdí, no sé cuántos dólares hay. Es imposible que alguien invierta a largo plazo en la Argentina, no sabés si tenés el dólar Coldplay, el dólar Qatar… Necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra”, aseveró.

Horacio Rodríguez Larreta habló sobre los distintos tipos de cambio (Foto: Captura de video)

6.36 | ¿Qué es el dólar oficial?

Es controlado por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales, el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.

6.32 | Sergio Massa ultima detalles para un nuevo acuerdo con el Club de París

El ministro de Economía tiene en agenda un viaje a Francia a mediados de mes para cerrar un nuevo acuerdo con el Club de París, la entidad que agrupa a una serie de acreedores privados de los cuales la Argentina es deudora. Según escribió Rafael Mathus Ruiz en LA NACION, “Massa dijo que el nuevo convenio está ‘casi cerrado’”, y recordó que en su reciente viaje a Washington el funcionario y su equipo se reunieron con Emmanuel Moulin, secretario del Tesoro de Francia y Secretario General del Club de París.

El ministro de Economía, Sergio Massa

6.29 | Dólar: cómo cerró cada tipo de cambio el jueves

Dólar oficial: $157,25.

Dólar Tarjeta: $275,19.

Dólar MEP: $299,06.

Dólar Qatar: $314,50.

Dólar CCL: $314,29.

Dólar Blue: $291.

LA NACION