Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1455 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1482,02 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1430,39Venta$1482,02
Dólar blue
Compra$1435,00Venta$1455,00
Dólar tarjeta
Venta$1926,63
Dólar turista
Venta$1926,63
Dólar MEP
Venta$1469,02
Dólar mayorista
Venta$1469,00
Euro
Compra$1685,00Venta$1785,00
¿Cómo funciona el dólar CCL?
El funcionamiento del dólar contado con liqui consiste en la compra-venta de acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP (también llamado dólar Bolsa), se compran en pesos, pero luego se amplían a la cuenta en el exterior y se venden a cambio de dólares.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%,unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado. Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el domingo, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre a solo unos días de que se celebren las legislativas nacionales.
Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial ayer
- Compra: $1430,39.
- Venta: $1482,02.
