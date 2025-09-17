LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre

La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1455 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1482,02 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoyFreepik

Cotización del dólar de hoy

¿Cómo funciona el dólar CCL?

El funcionamiento del dólar contado con liqui consiste en la compra-venta de acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP (también llamado dólar Bolsa), se compran en pesos, pero luego se amplían a la cuenta en el exterior y se venden a cambio de dólares.

De cuánto fue la inflación de agosto

La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%,unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado. Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el domingo, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre a solo unos días de que se celebren las legislativas nacionales.

IPC: la inflacion de agosto fue del 1,9%
IPC: la inflacion de agosto fue del 1,9%

Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial ayer

  • Compra: $1430,39.
  • Venta: $1482,02.
Más leídas
  1. Aston Villa no tuvo a Dibu Martínez ni en el banco y quedó eliminado por penales de la Copa de la Liga
    1

    Aston Villa quedó eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga

  2. Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias
    2

    Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias

  3. Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
    3

    Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral

  4. Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público
    4

    Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”

Cargando banners ...