Dólar hoy: por qué el blue se convirtió en la cotización más barata del mercado

Hay un dato llamativo en el mercado de cambios: el dólar blue es la cotización más barata, e incluso cuesta menos que el tipo de cambio mayorista. Aunque en épocas de cepo cambiario el informal se convirtió en referencia, desde que el Gobierno levantó las restricciones y los argentinos pudieron volver a comprar divisas en el banco, la demanda desapareció de las cuevas y arbolitos. Esta tendencia volvió a reafirmarse este martes, mientras que las acciones mostraron alzas del 6% en la Bolsa porteña.

En la segunda rueda de la semana, el blue se negoció a $1160 en la City porteña, una baja de $5 con respecto al cierre anterior (-0,4%). En cambio, el tipo de cambio oficial mayorista, de referencia para el comercio exterior, subió $3,55 y cotizó a $1184,31 (+0,3%).

La comparación se puede hacer con el resto de las cotizaciones del mercado. Por segunda rueda consecutiva, el dólar minorista se mantuvo estable en las pizarras del Banco Nación a $1200. El precio promedio del mercado fue de $1203,74, según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

“Eso es consecuencia de la eliminación de muchas restricciones para acceder al mercado oficial. En pleno cepo, con fuertes restricciones para comprar dólares, la demanda se canalizaba en parte en ese mercado informal. Pero ahora, por ejemplo, los ahorristas pueden comprar sin dificultad en el mercado oficial, utilizando el homebanking, algo que se refleja en la mayor demanda de billetes en los bancos. Los importadores, igual: pueden cancelar operaciones con escasas limitaciones. Todo eso le quita demanda al blue y los precios se acomodan a esa realidad", explicó Gustavo Quintana, operador de Cambios PR.

El dólar blue cuesta menos que el mayorista

Para el analista, no es nuevo. En algunos pasajes de la vigencia de la convertibilidad también pasó este fenómeno, en el que el dólar informal valía menos que el oficial. “Probablemente, si continúa el alza del oficial, seguramente veremos alguna corrección del blue. Pero es una consecuencia lógica de un escenario distinto con más libertad cambiaria”, completó.

La misma dinámica se da con los tipos de cambio financieros. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1189,67, una suba de $5,89 frente al cierre previo (+0,5%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) retrocedió $3,58 y cotizó a $1199,76 (+0,3%).

“El mercado viene poniendo el ojo en el plano cambiario, con el foco en los flujos, en un contexto en que el tipo de cambio real se halla en niveles bajos en comparación con años previos. Dado que el dólar no fue al piso de la banda cambiaria, el BCRA se mantiene al margen y no compra dólares, haciendo que la meta de reservas de junio luzca altamente difícil de cumplir. Si bien no creemos que esto implique un problema, sí creemos que sería una buena señal comenzar a acumular reservas genuinas para que la calma cambiaria no dependa de colocaciones de deuda que permitan el ingreso de divisas”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Suben las acciones argentinas EITAN ABRAMOVICH - AFP

Acciones al alza

Luego de haber arrancado junio en terreno negativo, hoy la Bolsa porteña rebotó 0,83% y cotizó en 2.224.638 unidades. En el panel principal, las mayores alzas se observaron entre las acciones de Grupo Financiero Valores (+6,1%), Sociedad Comercial del Plata (+3,3%), Transportadora de Gas del Norte (+2,8%) y Pampa Energía (+2,8%).

Los números en verde también pudoverse entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). La rueda fue liderada por las acciones de Globant (+2,1%), YPF (+2%), Pampa Energía (+2%) y Loma Negra (+1,5%).

El riesgo país se ubicaba en 673 puntos básicos al 2 de junio, último dato disponible, cinco unidades menos que el cierre previo (-0,7%). Este martes los bonos soberanos operaron con algunas subas, del 0,53% entre los Bonares (AL29D) y del 0,41% entre los Globales (GD46D).