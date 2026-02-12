LA NACION
Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 12 de febrero

La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1420 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 12 de febrero?
¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 12 de febrero?

Cotización del dólar de hoy

Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares

Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$68.047,61. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1405
  • Oficial: $1420
  • Blue: $1435
  • Tarjeta: $1846
  • MEP: $1424,55
  • CCL: $1443,84

De cuánto fue la inflación de enero

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de enero 2026 fue del 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De cuánto fue la inflación de enero
De cuánto fue la inflación de enero 2026

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este miércoles 11 de febrero a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.

