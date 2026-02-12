en vivo
Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 12 de febrero
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1420 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,0
Dólar CCL
Venta$1443,84
Dólar MEP
Venta$1424,55
Dólar mayorista
Venta$1405,00
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
Ver dólar oficial histórico
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$68.047,61. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1405
- Oficial: $1420
- Blue: $1435
- Tarjeta: $1846
- MEP: $1424,55
- CCL: $1443,84
De cuánto fue la inflación de enero
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de enero 2026 fue del 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este miércoles 11 de febrero a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.
