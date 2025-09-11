Mercados: el dólar oficial sube $5 y vuelven a caer las acciones y los bonos

Tras el terremoto financiero del lunes, el mercado busca reacomodarse y hoy transita una rueda de tensa calma. Con la vista puesta en las elecciones del 26 de octubre, este jueves el dólar oficial sube $5 y vuelve a acercarse al techo del esquema de bandas de flotación, mientras que el rojo reaparece entre los bonos y las acciones argentinas.

El dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1440, equivalente a una suba de $5 frente al cierre anterior (+0,3%).

En tanto, el precio promedio del mercado se ubica en $1439,77, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1428,49, lo que significa un avance diario de $4,69 (+0,33%). Actualmente, las bandas cambiarias tienen un piso en torno a los $951, y un techo que alcanza los $1471, por lo que esta cotización todavía tiene un margen para subir $42,50 (2,9%) antes de que el BCRA salga a intervenir.

“El Banco Central decidió reducir en cinco puntos porcentuales la tasa mínima de interés, utilizada como referencia en sus operaciones en la rueda simultánea de BYMA. No obstante, una baja sostenida en las tasas de interés podría incentivar la demanda de dólares, agregando presión a un mercado ya sensible tras los resultados electorales. La próxima semana será clave para evaluar si el nuevo equilibrio entre tipo de cambio, tasas y expectativas logra sostenerse o si el Gobierno deberá recalibrar su estrategia", analizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, tras la licitación que llevó adelante el Tesoro este miércoles.

El dólar oficial podría subir hasta $1471, el techo del esquema de bandas de flotación

Los tipos de cambio financieros también tienden ligeramente hacia el alza. El dólar MEP presenta un incremento de $0,73 y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1429,22 (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación cotiza a $1438,12, un avance de $1,23 frente al cierre previo (+0,1%).

Fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas que operan en la City porteña, el dólar blue se negocia a $1410. Se trata de una suba de $20 frente al cierre anterior (+1,44%), aunque sigue siendo el valor más bajo del mercado de cambios.

“El resultado de la licitación del Tesoro muestra que la estrategia oficial logró un buen nivel de renovación de vencimientos y cierta diversificación entre letras y bonos ajustables, aunque la falta de apetito por cobertura cambiaria refuerza la percepción de un mercado alineado con la estabilidad del dólar oficial en el corto plazo", agregaron los analistas de Inviu, la fintech del Grupo Financiero Galicia.

La Bolsa porteña atraviesa una semana de vaivenes en el panel principal Seth Wenig - AP

Bonos y acciones

La Bolsa porteña busca reacomodarse. Tras presentar una de las cinco peores caídas de su historia durante el lunes, ayer el panel líder mostró alzas del 11% y se convirtió en una de las subas más importantes del año. En esos vaivenes, hoy el índice S&P Merval avanza 0,4% y cotiza en 1.832.542 unidades (US$1277 al ajustar por el CCL).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) muestran variaciones dispares. Por un lado, suben los papeles de Ternium (+1,8%), Tenaris (+0,8%) y Globant (+0,8%). Por el otro, retroceden Irsa (-1,5%), Cresud (-1,3%) y Edenor (-1,1%).

Los números en rojo también vuelven a aparecer entre los bonos soberanos de deuda, luego de dos ruedas consecutivas al alza. Los Bonares caen 0,48% (AE38D) y los Globales lo hacen hasta 1,12% (GD46D).

“Más allá del rebote de ayer, la película del año completo sigue siendo compleja para los activos argentinos, tanto para el Merval como para los Globales. El desplome del lunes, con el índice cayendo 16,6% frente a una baja de 8,2% en el precio promedio ponderado de los Globales, reflejó que ambos activos están ligados a la incertidumbre política, aunque claramente la renta variable amplifica cualquier shock. En números, el equity acumula pérdidas de 11,6% en la semana, 12,7% en el mes y 25,2% en lo que va del año, contra retrocesos de 5%, 7,5% y 12,2% para la deuda soberana en los mismos períodos", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).