¿Tarjeta, efectivo o Pix? Cuál es la opción más conveniente para pagar en Brasil

Para los miles de argentinos que eligieron las playas de Brasil este verano, la pregunta es recurrente y define el presupuesto de las vacaciones: ¿qué conviene usar a la hora de pagar? La aparición del sistema Pix redefinió el menú de opciones y busca competirle a la tarjeta de crédito y al cambio en efectivo, algunas de las alternativas más populares.

A la hora de analizar cuál puede ser el mejor medio de pago, se tienen que tener en cuenta varios factores, como la cotización que aplica, si podrían sumarse impuestos y la aceptación que tendrá en restaurantes, hoteles y hasta vendedores ambulantes.

1. La estrella del verano: Pix

Brasil se ha movido casi en su totalidad hacia el Pix , el sistema de pagos instantáneos mediante QR que fue creado por el Banco Central del país. Hasta hace poco, esto era exclusivo para residentes, sin embargo, diversas fintech argentinas y hasta bancos han habilitado la opción de escanear QR brasileños pagando con pesos argentinos desde la cuenta local.

Como ventaja, el tipo de cambio se fija en el momento. Se debitan pesos de la cuenta al valor mostrado y no hay sorpresas en el resumen a fin de mes, lo que permite tener un seguimiento en tiempo real del presupuesto de las vacaciones.

Pix se convirtió en uno de los medios de pago más elegidos en Brasil

La cotización puede variar dependiendo de la aplicación que se use. De acuerdo con un relevamiento de Comparapix, actualmente Cocos ofrece el mejor tipo de cambio del mercado con un real a $291,24. Dentro del ranking también aparecen Mercado Pago ($291,45%), Atropay ($292,11%), Dolaraapp ($292,43) y Global 66 ($296,08).

2. Tarjeta: la trampa de los impuestos

Más allá de que Pix ganó terreno, la tarjeta de crédito sigue siendo una de las alternativas de pago preferidas de los argentinos, sobre todo porque no se tiene que tener el dinero disponible en el momento. Sin embargo, el costo final puede ser significativamente mayor si no se utiliza la estrategia correcta.

El valor oficial del real en el Banco Nación se ubica en $287, más barato que en Pix. Pero hay que tener en cuenta que en la Argentina todavía aplica un recargo del 30% a cuenta de Ganancias para las compras que se hagan fuera del país, lo que encarece el resumen bancario un tanto más.

Hay un recargo del 30% a cuenta de Ganancias para compras en el exterior Shutterstock

Para evitar ese recargo, se puede pedir un stop debit en el banco para que no se aplica el débito automático y así evitar la pesificación de la cuenta. Cuando llegue el resumen de la tarjeta de crédito a fin de mes, el siguiente paso es usar dólares propios para el pago de los consumos en moneda extranjera.

Otra alternativa, más sencilla todavía, es usar la tarjeta de débito en dólares. De esta manera, se evita el pago del 30% a cuenta de Ganancias y, a medida que se debita de la caja de ahorro en dólares, se tiene una noción de cuánto se gastó del presupuesto familiar.

3. Efectivo

Los billetes físicos son una alternativa para pagar propinas o gastos menores, aunque el tipo de cambio suele ser más elevado por el spread cambiario de las casas de cambio. Por ejemplo, el precio para cambiar los billetes llega a $300 por real en algunas agencias.