El Gobierno oficializó el desembolso del bono previsional para noviembre: en cuánto queda junto con los haberes
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo anunció la entrega, tal como realiza todos los meses
Por medio del Decreto 771/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cobro del bono de $70.000 para noviembre para jubilados y pensionados, tal como entrega todos los meses. El desembolso tiene como objetivo “compensar los efectos de la inflación sobre los haberes previsionales” y forma parte de un esquema habitual.
El bono alcanza a personas titulares de prestaciones contributivas, incluidos los regímenes nacionales generales, excajas provinciales transferidas a la Nación y los regímenes especiales derogados. La medida abarca además a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables.
El desembolso se entregará como complemento a los haberes previsionales, los cuales tendrán una actualización en noviembre en relación al más reciente índice de inflación publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Los jubilados y pensionados de Anses tendrán en el anteúltimo mes del año un reajuste del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Esta actualización eleva la jubilación mínima a $333.052,70, a la que se suma un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios, por lo que el total a cobrar para la jubilación mínima será $403.052,70.
Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2025
Los montos actualizados para este mes son los siguientes:
- Jubilación mínima: $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70.
- Jubilación máxima: $2.241.129,34
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
