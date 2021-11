El riesgo de que Estados Unidos se “argentinice” ante la inflación, según Juan Carlos De Pablo

El economista Juan Carlos De Pablo conversó con José Del Rio en Mesa Chica, por LN+, y resaltó que Estados Unidos no tenía inflación desde hacía 40 años, pero “en lo que va del año, se han encontrado con la sorpresa” de cierto aumento en los precios: de hecho, en octubre, el índice de precios al consumidor aumentó un 6,2% respecto del año anterior, el alza más alta en 31 años.

Según dicen allí, “el problema es friccional”, con lo cual De Pablo advirtió: “Guarda porque si las ama de casa empiezan a ‘argentinizarse’ y empiezan a atesorar bienes durables, la mera fricción se puede convertir en un problema. Como argentino digo: ‘No subestimen el problema’”. Para él, además, si Estados Unidos toma medidas, estas repercutirán en la Argentina porque subirían las tasas de interés y el precio de commodities, entre otras cosas.

En otro tramo de la entrevista, De Pablo opinó sobre el resultado de las elecciones legislativas y dijo que, si antes de que empiece la campaña electoral de 2023, que “en cierto modo ya empezó”, el Gobierno “aterriza”, “se arremanga y trabaja en la gestión” se encontrará con un escenario marcado por una “debilidad política inexorable” porque “la confianza no se recupera”. De esta manera, sugirió que, en el área de Economía, el Gobierno debería contar con “personas que tengan objetivos modestos y no pajaritos en la cabeza”.

“Por favor, un ministro de Economía que junte los pedacitos y se haga cargo”, pidió entonces. Y luego, se refirió al anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviarán un plan plurianual al Congreso: “Yo no me voy a meter con la política, pero un programa plurianual no es un listado de objetivos ni una planilla de Excel. No. Es un conjunto de medidas concretas”, lanzó De Pablo.

Además, opinó que sería inadmisible que el Gobierno convoque a la oposición a una reunión para debatir esto, pero no plantee un proyecto o soluciones. “Si yo integro la oposición, participaría de la reunión, pero si cuando llego, hay pocillos de café, vasos de agua y nada más, y el oficialismo dice ‘¿qué hacemos?’, me levanto y me voy porque la sustancia la tienen que poner ellos”, sentenció.