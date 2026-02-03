Empresarios textiles le respondieron a Caputo tras su frase sobre la ropa: “Se burla de nosotros”

Tras las polémicas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, donde afirmó que “nunca compró ropa en la Argentina”, empresarios de la industria textil criticaron sus palabras y arremetieron contra el funcionario por la enorme carga impositiva que recae sobre el rubro y el impacto de las importaciones.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y Sergio Colatti, dueño de la empresa textil This Week, apuntaron contra Caputo en declaraciones radiales, donde calificaron al ministro de “payaso” y de ser “parte de la casta”. También criticaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —quien tuvo una expresión similar sobre la indumentaria— y lo acusaron de “idiota” y de “decir pavadas”. “Por favor les pedimos que reaccionen”, rogó Drescher.

Caputo sostuvo este lunes, en diálogo con Radio Mitre, que "nunca en su vida compró ropa en la Argentina porque era un robo” y que solía “adquirir la ropa afuera” cuando viajaba. Habló de los empresarios del sector, a quienes afirmó conocer: “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado“.

Según la fundación ProTejer, cerraron 381 empresas del rubro textil desde diciembre de 2023 Rodrigo Abd - AP

Luego, afirmó estar “muy preocupado” por los precios con los que se comercializa la vestimenta en el país, le atribuyó la responsabilidad a los empresarios y aseguró que la industria textil “puede competir tranquilamente”.

En declaraciones a LN+, Adorni se introdujo en la discusión para sumar su posición. “Vos te comprás un jean acá y te cuesta, vamos a poner números hipotéticos, 100 dólares e importarlo te cuesta 25, entonces lo importás en vez de comprarlo acá. Explicame dónde se pierden puestos de trabajo“.

La reacción de los empresarios

Las declaraciones de los funcionarios generaron el enojo de una industria fuertemente afectada por las importaciones y la imposibilidad de competir debido a la alta carga fiscal.

Colatti, empresario en Rosario, trató a Caputo de “payaso” por sus declaraciones y se mostró desilusionado por las suposiciones que realizó sobre los empresarios del sector. “Este señor es un payaso y no merece ningún tipo de respeto de nosotros. Vos no tenés idea de la gente que está sangrando”, sentenció.

Hizo referencia a los “amigos” del sector que mencionó Caputo y detalló, en diálogo con Cadena 3, que son “diez señores y diez marcas de Buenos Aires”. “Tienen colecciones de autos antiguos y hacen fiestas factuosas en Punta del Este. En ese sector se maneja este señor. Los talleristas están llamando para ver qué hacen con la gente. Están destruyendo la industria porque mezclan todo. Dicen una barbaridad”, señaló.

Los empresarios criticaron la alta carga impositiva Caterina Trimarchi - Shutterstock

Y sumó: “¿Hay marcas que se han abusado? Por supuesto, como han abusado gente de prepagas, medios y de un montón de lados. El tema es ser espasmódico, no ser empático, no tener una visión mucho más amplia. Nos quiere hacer competir con un país [China] con el que el mundo no puede competir. Que Estados Unidos tiene problemas para competir. Y si querés podemos seguir nombrando la cantidad de impuestos, más un 75%, que tiene la carga”.

Fue entonces que apuntó contra Adorni. “No es solamente lo que dijo el otro idiota de Adorni de que importás a 25 [dólares]... no, maestro. Acá tenemos un costo más alto que en cualquier lugar”, señaló. También los acusó de creer que “el mundo termina en José Ignacio” y dijo que el país “está sufriendo una crisis”.

Drescher también ingresó en la discusión y dijo, en diálogo con Radio Rivadavia, estar “muy desilusionado” y “triste” por las palabras de Caputo y Adorni. “El 80% de los empresarios votamos a este Gobierno esperando que cambie la situación y vemos que no está pasando esto. La sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta. Porque no resuelven los temas, los eluden y buscan el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”, remarcó.

🧵🔥 COLATTI CRUZÓ A CAPUTO Y A ADORNI: “ES UN PAYASO” Y “DICEN BARBARIDADES”



El empresario textil rosarino Sergio Colatti, de la marca This Week, lanzó durísimas críticas contra el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. pic.twitter.com/krMvY2iQc9 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) February 3, 2026

Sostuvo que el ministro “debería elegir mejor a sus amigos” porque ni en su cámara ni en la cámara que representa a las pymes “tiene a alguien que tenga aviones particulares”. “Acá hay un grupo de empresarios que hacen cosas muy feas para que los precios sean más caros”, expresó.

Luego, cuestionó que la gestión libertaria no haya bajado la carga impositiva sobre el sector: “El ministro se olvidó de varias cosas que no logró resolver en estos dos años, que es una carga impositiva fenomenal que representa la mitad del precio de un producto que se vende al público por los impuestos y el costo financiero. Y esto sí lo determina el ministro de Economía”.

Drescher le habló directamente a Caputo. “No es un país normal con la macro ordenada si tenés esta presión impositiva. Ministro, por favor, teníamos la ilusión de que iban a cambiar las cosas, y veo que no las cambian porque si atrasan el valor del dólar, mantienen el cepo, inventan las bandas, no sacan los impuestos y el costo financiero es altísimo... yo le voy a explicar a él por qué la ropa acá es más cara”, expresó.

También apuntó contra Adorni: “Lo que dijo es una pavada. Si se compra un jean acá y lo produce una persona que compra la tela, cose el cierre y le pone los bolsillos, y él dice que si lo importás no se pierden puestos de trabajo, es una pavada”.

Y cerró con un fuerte pedido: “El gobierno provoca una recesión a propósito y se está llevando puesta a miles de compañías pequeñas y medianas. Les pedimos, por favor, que reaccionen”.