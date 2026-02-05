Una comitiva técnica del FMI arribó a la ciudad de Buenos Aires para iniciar el análisis de las cuentas públicas nacionales bajo el marco del acuerdo vigente por US$20.000 millones. El grupo busca verificar el cumplimiento de las metas del último trimestre y la evolución de las políticas económicas locales.

En qué consiste la visita del FMI a la Argentina

La delegación técnica auditará el desempeño económico del país sobre cierre del año pasado para decidir sobre la autorización de un desembolso de US$1000 millones. El equipo analiza el cumplimiento de los objetivos fiscales, monetarios y de acumulación de divisas del programa financiero.

El equipo del organismo internacional busca autorizar un desembolso de 1000 millones de dólares FMI

Esta instancia incluye la evaluación del Artículo IV sobre la macroeconomía nacional y las políticas vigentes del Gobierno. El grupo de trabajo mantiene reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA. La agenda contempla encuentros con representantes de la CGT y directivos de empresas privadas.

La agenda técnica y los objetivos del desembolso

Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Bikas Joshi, jefe de misión para el país, encabezan la comitiva oficial. El organismo internacional definió este viaje como parte de un compromiso continuo con la Argentina.

El Ministerio de Economía busca que la aprobación de esta auditoría libere divisas clave para las arcas públicas. El país ya obtuvo US$14.000 millones del financiamiento total pactado. Los técnicos revisarán los números finales del ejercicio fiscal pasado: el país cumplió con el objetivo de superávit primario. La Argentina no alcanzó la cifra de reservas internacionales que exigió la entidad financiera.

El desvío en las reservas internacionales

El desequilibrio en las arcas del BCRA representa el punto más crítico de las conversaciones actuales. Las reservas internacionales netas finalizaron el año pasado con un saldo negativo de US$14.100 millones según la metodología oficial. La meta pactada establecía un piso de US$1000 millones negativos para ese período. Esta diferencia implicó un desvío negativo superior a los US$13.000 millones.

El organismo flexibilizó el objetivo original en US$6500 millones durante el transcurso de 2025. El Gobierno nacional gestiona un waiver ante el directorio del Fondo para subsanar este desvío. La autoridad monetaria ejecutó medidas para mostrar voluntad de corrección: actualiza las bandas del dólar oficial todos los meses y retomó la compra de divisas en el mercado.

Cuál es el impacto de la postergación del nuevo índice de precios en la visita

La auditoría ocurre tras cambios en el INDEC y la postergación del nuevo sistema para medir la inflación minorista. El Poder Ejecutivo suspendió la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado que utiliza la encuesta de gastos de los hogares de 2017 y 2018. El ex titular del ente estadístico, Marco Lavagna, dejó su cargo recientemente.

El último staff report del organismo internacional preveía la publicación de este indicador para finales de 2025. Los técnicos del Fondo consideran esta mejora en la calidad de los datos como una prioridad para reflejar los cambios estructurales en los patrones de costos. El momento preciso de la implementación del nuevo índice entrará en el debate de la presente revisión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Agustín Maza.