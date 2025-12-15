“Es una gran señal”: respaldo del mercado y de los economistas al cambio que anunció el Banco Central

El reciente anuncio del Banco Central (BCRA) de modificar el ritmo de ajuste de las bandas cambiarias —que a partir de enero pasarán a actualizarse según la inflación pasada— fue bien recibido tanto por los analistas económicos como por el mercado financiero. Tras la comunicación de la medida, hubo subas de hasta 2,8% en las cotizaciones de los bonos soberanos.

“Son cambios muy positivos”, dijo el operador financiero Javier Timerman. “El BCRA anunció ajuste en las bandas cambiarias y política de acumulación de reservas. La crítica vendrá por el lado de que puede subir la inflación. Se trata de ir ajustando expectativas, no hay soluciones mágicas. Imagino que con esto las calificadoras podrían subir la clasificación [de deuda]. Decisiones correctas en mi humilde opinión”, agregó el director de Adcap.

Un mes atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado que “las bandas están bien calibradas, sobre todo el techo”, y había respaldado esa evaluación en el hecho de que el país registró “exportaciones récord” durante el año, lo que, según su criterio, demostraba que el tipo de cambio era competitivo.

Para Gustavo Neffa, director de Research for Traders, la decisión introduce mayor racionalidad en el esquema cambiario. “Se impuso la racionalidad: las bandas se ajustarán por inflación. Eso le da más oxígeno a las reservas sin necesidad de intervenir cuando se alcanza el techo, que era solo una cuestión de tiempo. Se sigue apostando a la demanda de dinero, por lo que las tasas difícilmente bajen”, señaló.

Dólares Aníbal Greco

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, fue más crítico y sostuvo que el Gobierno “quiere un chancho gordo que pese poco”. Según explicó, el oficialismo intenta “darle una vuelta de rosca” al esquema de bandas cambiarias porque, con la dinámica que tenía el techo, el régimen se encaminaba a un escenario de apreciación real, sin capacidad de acumular reservas.

Esto se explica porque, con una inflación mensual superior al 2%, combinada con un ajuste de las bandas del 1%, el techo del tipo de cambio quedaba cada vez más bajo en términos reales.

“Buscan ganar algo de margen de libertad adicional para poder sostener la banda y comprar reservas. Están flexibilizando un poco el esquema: la indexan por inflación pasada para evitar que se aprecie en términos reales y, al mismo tiempo, intentan anunciar ciertas reglas para un programa de recompra de reservas dentro de la banda. Es un intento de lograr algo que hasta ahora, manteniendo el esquema, no se había conseguido: acumular reservas sin necesidad de intervenir dentro de la banda para que no se dispare el tipo de cambio”, agregó Caamaño.

Si bien un ajuste mayor de las bandas cambiarias podría generar más volatilidad en el tipo de cambio oficial y, en consecuencia, ralentizar el proceso de desinflación, la mayoría de los economistas valoró el anuncio del Banco Central de compras de dólares, especialmente en un contexto en el que el balance de la entidad muestra reservas netas fuertemente negativas.

“Es una gran señal la que acaba de enviar el BCRA. Ajustar las bandas en términos reales tiene mucho sentido. También lo tiene comprometerse por escrito a comprar reservas internacionales sin presionar demasiado el volumen del mercado”, destacó el economista Francisco Mattig.

Con este cambio, a partir del 1° de enero el régimen de bandas dejará de actualizarse al 1% mensual y pasará a hacerlo al ritmo de la inflación, con dos meses de rezago. En enero, por ejemplo, el ajuste será del 2,5%, correspondiente a la inflación de noviembre.

“Si la inflación sube, la banda cae en términos reales. Si la inflación sube y el dólar se mantiene fijo en términos reales, se alcanza el techo. En cambio, si la inflación baja, el techo de la banda se amplía y le da margen al tipo de cambio”, explicó Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria.

“Es un gran acierto del Banco Central: las bandas de intervención crecen al ritmo de la inflación y se anuncia un mecanismo de compra de entre US$10.000 y US$17.000 millones anuales en reservas, que son fundamentales para reducir el riesgo país y retomar el sendero de desinflación”, sostuvo el exdiputado radical y economista Martín Tetaz.

Para el economista Alejandro Werner, exdirector del FMI, el anuncio “representa un paso importante hacia la implementación de un esquema monetario basado en agregados, con foco en la acumulación de reservas internacionales financiada por la remonetización de la economía y respaldada por un fortalecimiento de la comunicación de la autoridad monetaria”.

No obstante, advirtió que “la modificación de la tasa de ajuste de la banda es una decisión más cuestionable, ya que no corrige el atraso cambiario acumulado y podría limitar la capacidad de acumular reservas si estas comienzan a utilizarse para defender el techo”. Por último, agregó que “sería deseable que la compra de reservas en el mercado se realice mediante un mecanismo de subastas”.

El economista Tomás Baioni, en tanto, cuestionó la decisión. “No me gusta que las bandas se ajusten por inflación pasada, porque aumenta la inercia. Hubiese preferido una meta explícita de acumulación de reservas internacionales. Falta volver a la tasa de interés como instrumento”, concluyó.