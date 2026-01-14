Escala salarial de la Uocra: cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en enero 2026

Los albañiles y obreros de la construcción reciben en enero 2026 un monto similar al del mes pasado, mientras se está a la espera de un nuevo acuerdo paritario entre la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las cámaras empresariales. En ese sentido, la escala salarial vigente para el primer mes del año corresponde a los valores básicos del mes pasado.

El sector recibió un aumento en noviembre y diciembre de 2025 del 1,4% y del 1,3%, respectivamente. Además, se les otorgó una suma no remunerativa para ambos meses que varió según la categoría (que fue entre los $83.200 y $103.300). Cabe aclarar que los salarios de enero no incluirán estas sumas, aunque se rijan por los valores de diciembre.

En enero aplica la escala de diciembre, mes en que el sector tuvo un aumento del 1,3% Irene Miller - Shutterstock

En el acuerdo paritario firmado en noviembre, las partes se pusieron de acuerdo para reunirse nuevamente a fines de diciembre, “a efectos de definir los ajustes que correspondan a partir del mes enero de 2026″. Sin embargo, no hay novedades al respecto por el momento.

Cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en enero 2026

A continuación, estos son los montos totales que cobra cada una de las categorías de los trabajadores de la construcción en enero, determinados como jornales de salarios básicos, según la zona. En la grilla figuran los valores por hora, a excepción de los serenos, a quienes se les abona de manera mensual.

Zona A

Oficial especializado: $5268 por hora

Oficial: $4506 por hora

Medio oficial: $4164 por hora

Ayudante: $3833 por hora

Sereno: $696.321 por mes

Zona B

Oficial especializado: $5847 por hora

Oficial: $5004 por hora

Medio oficial: $4616 por hora

Ayudante: $4274 por hora

Sereno: $775.732 por mes

Las escalas salariales para las categorías de los trabajadores de la construcción, según el último acuerdo paritario publicado por Uocra Freepik

Zona C

Oficial especializado: $8087 por hora

Oficial: $7582 por hora

Medio oficial: $7316 por hora

Ayudante: $7104 por hora

Sereno: $1.164.098 por mes

Zona C Austral

Oficial especializado: $10.536 por hora

Oficial: $9012 por hora

Medio oficial: $8328 por hora

Ayudante: $7666 por hora

Sereno: $1.392.642 por mes

Cómo se dividen las categorías de los trabajadores de la construcción

El monto que reciba cada trabajador depende del lugar en donde realiza su actividad. Esto se debe a que en las zonas donde el clima es más frío, se les da un adicional. Esta diferenciación se hace de la siguiente forma:

Cómo se dividen las zonas para las categorías de los albañiles shutterstock - Shutterstock

Zona “A” : Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones. Zona “B” : Neuquén, Río Negro y Chubut.

: Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona “C” : Santa Cruz.

: Santa Cruz. Zona “C Austral” : Tierra del Fuego