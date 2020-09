Edificios. Por qué las expensas pueden subir hasta 40%

En agosto se homologó la paritaria de los encargados y el aumento es retroactivo a julio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 15:23

La liquidación de expensas de septiembre puede sorprender a algunos propietarios e inquilinos con subas de entre el 5 y el 40% debido a la incidencia de varios factores. Uno de ellos es el impacto del primer tramo del aumento a los encargados, retroactivo a julio, y otro la interrupción del acceso al programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) y los créditos a tasa 0 para los consorcios.

"La paritaria de los encargados se homologó el 19 de agosto pasado y el impacto del primer aumento del 15% se ve en esta liquidación o la próxima dependiendo de si el sueldo se paga en el último día del mes o los primeros días del mes. La suba es retroactiva a julio, pero hay una parte que queda absorbida por el incremento solidario ya otorgado", explicó a LA NACION, Matías Ruiz, presidente de la Asociación Civil de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH).

Es decir que, según Ruiz, el impacto no sería muy alto en los casos de edificios con encargados que no tienen mucha antigüedad, mientras que, en aquellos en que el personal tiene más años de trabajo, la carga será más importante, al igual que si cobran algún plus por horas o trabajos extras.

"La suba real no debería ser mayor al 5% en total, aunque en esta liquidación, como se suma el retroactivo, puede venir un aumento del 10%, pero no debería impactar más que eso. Fue bastante medido el aumento del 29% porque, si bien los encargados son de los trabajadores con mejores incrementos por lo menos este año están por debajo de la inflación", agregó. Según lo pactado, este mes llega la suba del 15%, en diciembre se agrega otro 8% y, en marzo de 2021, el 6% restante.

Sin embargo, esa suba en las expensas que, en principio, podría ubicarse entre el 5 y el 10% podría llegar hasta "el 30 o el 40%" en los casos de consorcios que se adhirieron al ATP y bajaron las expensas mientras resultaron beneficiados.

"Parece ser que hay casos de consorcios en los que bajó el valor de la expensa por el cobro del ATP de junio que se pagó en julio y ahora tienen una combinación espectacular en agosto porque no tienen el ATP -por el cual el Estado se hacía cargo del pago del 50% del salario de algunos trabajadores- y viene el aumento de agosto retroactivo a julio", señaló y dijo que el cobro debería haber sido parejo previendo que el beneficio se iba a extinguir y algunas unidades iban a dejar de pagar por la crisis.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo dijeron que, en el ATP 4 -correspondiente a julio-, los consorcios ya no podían pedir el sueldo complementario, aunque sí los créditos a tasa 0 y algunos lo hicieron y, desde el ATP 5, ya no reúnen las condiciones para acceder a los préstamos.