LA NACION

Familia Militar: cómo funciona la verificación automática por DNI para acceder a la red de descuentos y beneficios

El acceso a las promociones es inmediato en los comercios adheridos; cuál es el procedimiento para saber si corresponde o no

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Los descuentos y cómo acceder al programa Familia Militar
Los descuentos y cómo acceder al programa Familia Militar

El programa del Ministerio de Defensa destinado a las fuerzas militares, conocido como Familia Militar, facilita el acceso a descuentos para compras en distintos rubros y quienes deseen saber cómo funciona la verificación automática por DNI podrán recurrir a una procedimiento sencillo para resolver la inquietud.

Así funciona la validación con DNI para descuentos de Familia Militar
Así funciona la validación con DNI para descuentos de Familia MilitarMaxie Amena - LA NACION

Este programa es una iniciativa del Gobierno para brindar descuentos de hasta el 50% a más de un millón de personas vinculadas al sistema de Defensa Nacional.

El programa Familia Militar está destinado a los miembros de las Fuerzas Armadas, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias. Se estima que alcanza a más de un millón de beneficiarios en todo el país.

Cómo funciona la verificación automática por DNI

El programa no requiere inscripción formal previa en la mayoría de casos; la validación se hace directamente con el DNI en comercios adheridos. Por lo tanto, solo hace falta presentar el documento para que se aplique el descuento a la compra, siempre que sea un local adherido.

Para ello, se recomienda entrar al sitio oficial de Familia Militar para ver cuáles son los beneficios que ofrece y los términos y condiciones de los mismos.

Para saber si una persona es beneficiaria de Familia Militar es con la verificación práctica. Al presentar el DNI en un comercio o servicio adherido, el sistema consulta bases oficiales y confirma elegibilidad al instante sin costo. Si no aplica, el comercio lo indica; de lo contrario, se obtendrá el descuento de forma inmediata.

Se debe presentar el DNI para acceder a los descuentos en distintos comercios adheridos
Se debe presentar el DNI para acceder a los descuentos en distintos comercios adheridosDIEGO SPIVACOW / AFV

Estos son los descuentos para los beneficiarios de Familia Militar

Los beneficiarios de Familia Militar pueden acceder a descuentos de entre el 10% y el 80% en alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, indumentaria, cultura y recreación, entre otros rubros. A continuación, estos son algunos de los descuentos que se pueden encontrar en el sitio oficial del programa:

  • Gastronomía: hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.
  • Supermercados: un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.
  • Deportes: ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento.
  • Educación: cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país.
  • Hogar: hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV.
  • Turismo: descuentos en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos.
  • Transporte: hasta 25% de ahorro en viajes en pasajes de diferentes empresas de micro.
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 23 de febrero
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 23 de febrero

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este lunes 23 de febrero?
    2

    Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotiza hoy, lunes 23 de febrero

  3. Un informe privado le puso precio a una de las compañías públicas más problemáticas
    3

    Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones

  4. Quiénes se pueden inscribir a la Ayuda Escolar de Anses 2026
    4

    Quiénes se pueden inscribir a la Ayuda Escolar de Anses 2026