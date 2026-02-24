Familia Militar: cómo funciona la verificación automática por DNI para acceder a la red de descuentos y beneficios

El programa del Ministerio de Defensa destinado a las fuerzas militares, conocido como Familia Militar, facilita el acceso a descuentos para compras en distintos rubros y quienes deseen saber cómo funciona la verificación automática por DNI podrán recurrir a una procedimiento sencillo para resolver la inquietud.

Así funciona la validación con DNI para descuentos de Familia Militar Maxie Amena - LA NACION

Este programa es una iniciativa del Gobierno para brindar descuentos de hasta el 50% a más de un millón de personas vinculadas al sistema de Defensa Nacional.

El programa Familia Militar está destinado a los miembros de las Fuerzas Armadas, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias. Se estima que alcanza a más de un millón de beneficiarios en todo el país.

Cómo funciona la verificación automática por DNI

El programa no requiere inscripción formal previa en la mayoría de casos; la validación se hace directamente con el DNI en comercios adheridos. Por lo tanto, solo hace falta presentar el documento para que se aplique el descuento a la compra, siempre que sea un local adherido.

Para ello, se recomienda entrar al sitio oficial de Familia Militar para ver cuáles son los beneficios que ofrece y los términos y condiciones de los mismos.

Para saber si una persona es beneficiaria de Familia Militar es con la verificación práctica. Al presentar el DNI en un comercio o servicio adherido, el sistema consulta bases oficiales y confirma elegibilidad al instante sin costo. Si no aplica, el comercio lo indica; de lo contrario, se obtendrá el descuento de forma inmediata.

Se debe presentar el DNI para acceder a los descuentos en distintos comercios adheridos DIEGO SPIVACOW / AFV

Estos son los descuentos para los beneficiarios de Familia Militar

Los beneficiarios de Familia Militar pueden acceder a descuentos de entre el 10% y el 80% en alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, indumentaria, cultura y recreación, entre otros rubros. A continuación, estos son algunos de los descuentos que se pueden encontrar en el sitio oficial del programa: