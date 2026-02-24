Familia Militar: cómo funciona la verificación automática por DNI para acceder a la red de descuentos y beneficios
El acceso a las promociones es inmediato en los comercios adheridos; cuál es el procedimiento para saber si corresponde o no
- 3 minutos de lectura'
El programa del Ministerio de Defensa destinado a las fuerzas militares, conocido como Familia Militar, facilita el acceso a descuentos para compras en distintos rubros y quienes deseen saber cómo funciona la verificación automática por DNI podrán recurrir a una procedimiento sencillo para resolver la inquietud.
Este programa es una iniciativa del Gobierno para brindar descuentos de hasta el 50% a más de un millón de personas vinculadas al sistema de Defensa Nacional.
El programa Familia Militar está destinado a los miembros de las Fuerzas Armadas, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias. Se estima que alcanza a más de un millón de beneficiarios en todo el país.
Cómo funciona la verificación automática por DNI
El programa no requiere inscripción formal previa en la mayoría de casos; la validación se hace directamente con el DNI en comercios adheridos. Por lo tanto, solo hace falta presentar el documento para que se aplique el descuento a la compra, siempre que sea un local adherido.
Para ello, se recomienda entrar al sitio oficial de Familia Militar para ver cuáles son los beneficios que ofrece y los términos y condiciones de los mismos.
Para saber si una persona es beneficiaria de Familia Militar es con la verificación práctica. Al presentar el DNI en un comercio o servicio adherido, el sistema consulta bases oficiales y confirma elegibilidad al instante sin costo. Si no aplica, el comercio lo indica; de lo contrario, se obtendrá el descuento de forma inmediata.
Estos son los descuentos para los beneficiarios de Familia Militar
Los beneficiarios de Familia Militar pueden acceder a descuentos de entre el 10% y el 80% en alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, indumentaria, cultura y recreación, entre otros rubros. A continuación, estos son algunos de los descuentos que se pueden encontrar en el sitio oficial del programa:
- Gastronomía: hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.
- Supermercados: un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.
- Deportes: ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento.
- Educación: cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país.
- Hogar: hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV.
- Turismo: descuentos en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos.
- Transporte: hasta 25% de ahorro en viajes en pasajes de diferentes empresas de micro.
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 23 de febrero
- 2
Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotiza hoy, lunes 23 de febrero
- 3
Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones
- 4
Quiénes se pueden inscribir a la Ayuda Escolar de Anses 2026