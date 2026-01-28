Financial Times se hizo eco del ataque de Milei a Paolo Rocca por la licitación de tubos de acero

El diario británico Financial Times publicó este martes un artículo sobre el ataque del presidente Javier Milei contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, luego de que el grupo empresario perdiera la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta frente a la empresa india Welspun, que presentó una oferta con menores costos y condiciones de pago más flexibles.

“El argentino Javier Milei choca con el multimillonario CEO por acusaciones de proteccionismo” es el título de la nota firmada por Ciara Nugent. En la introducción, señala que el libertario “expresa su frustración hacia una élite empresarial”.

Menciona, además, que los medios argentinos dieron cuenta de que el grupo de Rocca estaba considerando presentar una queja antidumping por la pérdida de la licitación. “Milei llamó a Rocca ‘don Chatarrín de las tuberías caras’ en una publicación en X, haciendo referencia a la oferta de Techint para fabricar gasoductos para el consorcio Southern Energy SA, que está construyendo las primeras terminales de exportación de GNL de la Argentina. Milei también compartió una publicación del ministro de desregulación de Argentina, Federico Sturzenegger, quien argumentó que la oferta de Techint era ‘indefendible’ porque era 40% más cara que la de su rival indio Welspun Living Ltd”, describe Financial Times.

LA NUEVA ARGENTINA

Si ves "periodistas", "economistas" y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre... https://t.co/3RS39WVza0 — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

Consultada por Financial Times, una fuente de Techint cuestionó ese cálculo y afirmó que “la cifra del 40% era incorrecta”. Además, indicó que el grupo analiza presentar una demanda antidumping al considerar que la propuesta de Welspun se basó en el uso de chapa de origen chino, lo que —según sostienen— distorsiona los precios del mercado.

DESENMASCARANDO OPERADORES

Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS...

VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

El medio británico encuadra el conflicto dentro de una relación históricamente tensa entre el Gobierno y el empresariado local. “Si bien las empresas han aplaudido las medidas del Presidente para detener la inflación galopante y relajar los estrictos controles de capital, la eliminación de las barreras arancelarias y los recortes a los presupuestos de obras públicas por parte de Milei han perjudicado a los fabricantes argentinos y a la industria de la construcción”, sostiene el texto.

En ese marco, el Financial Times afirma que Milei prioriza la libre competencia y la selección de la propuesta más conveniente desde el punto de vista económico. A la vez, remarca que los fabricantes argentinos argumentan que no pueden competir en igualdad de condiciones con empresas extranjeras mientras persista la elevada presión fiscal, una de las más altas de América Latina.

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

El artículo también recoge la postura de Tenaris. Según un vocero de la compañía citado por el medio británico, la oferta final presentada por la firma “implicaba trabajar con un margen prácticamente nulo”, pero permitía preservar los puestos de trabajo en su planta de la provincia de Buenos Aires, donde se emplea a unas 420 personas.

Milei y Rocca Díptico

En otro tramo, el texto alude a las advertencias públicas de Rocca sobre la competencia desleal de China. “En diciembre dijo que era estratégicamente importante para la Argentina mantener la capacidad ‘a lo largo de toda la cadena de suministro’ para apoyar sus industrias de energía y minería en rápido crecimiento”, indica la nota.

La licitación

La publicación del Financial Times se publica en medio de la controversia por la adjudicación del contrato para el gasoducto asociado al proyecto de exportación de GNL desde la costa de Río Negro.

SESA es la compañía que impulsa el proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) desde la costa de Río Negro mediante el alquiler de dos buques que se instalarán en el Golfo San Matías. Está integrada por Pan American Energy (30%) -dirigida por la familia Bulgheroni-, YPF (25%), Pampa Energía (20%) -fundada por el empresario Marcelo Mindlin-, la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%).

El 23 de diciembre, SESA firmó el contrato para la compra de tubos de 36 pulgadas con Welspun, destinados a cubrir los 480 kilómetros del gasoducto, por un monto de US$203 millones, según fuentes de la compañía.

La licitación contó con más de diez oferentes de distintos países, entre ellos la Argentina, India, China, España, Colombia, Japón, México y Grecia. Una propuesta china, que resultó un 15% más cara que la de Welspun, quedó fuera del proceso.

Vaca Muerta YPF

Desde SESA explicaron que la empresa india presentó “la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso”, además de ofrecer mejores condiciones de pago y garantías, un punto clave en un contexto de precios internacionales a la baja. También destacaron la escala global de Welspun, con presencia en 50 países y más de 30.000 empleados.

Tras quedar fuera de la licitación, Techint evalúa presentar una denuncia por presunto dumping. La acción estaría a cargo de Tenaris Siat, la empresa del grupo que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, donde emplea a 420 trabajadores y utiliza chapa importada desde Brasil.

El objetivo de la denuncia es “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”, según indicaron.