Inmuebles: claves para achicar la distancia entre compradores y vendedores

Gabriela Goldszer (Directora de Ocampo Propiedades), Carla Quiroga, editora del Suplemento Propiedades de LA NACION, Mariela Schenone (Contadora Pública. Directora de CDS Desarrollos Inmobiliarios y Metro X Real Estate) y Martín G. Boquete (Director de Toribio Achával) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

11 de junio de 2019 • 12:35

El actual ciclo del mercado inmobiliario es de baja. La demanda, es decir, los clientes, quieren comprar, pero no pueden por la ausencia del crédito y porque cuesta más ahorrar en dólares. Y, por otro lado, la oferta, los desarrolladores, dudan acerca de construir para los segmentos medios, aunque los últimos anuncios del Gobierno de exenciones impositivas o diferimientos los entusiasman.

Sobre esto se habló en el panel "Las ventas, los precios y el nuevo marco impositivo" en el evento Real Estate Argentina organizado por LA NACION. El más concluyente respecto del desencuentro fue Martín Boquete, director de Toribio Achával, quien dijo que "la oferta está en el gimnasio y los compradores, en el psicólogo".

"Se vende la mitad del año pasado y en momentos así, de crisis, es que reflexionamos más. Vemos que el mercado que habla generalmente es la oferta, el que estudia la situación, pero luego está el que compra porque crece, siente, se casa, se divorcia o tiene herencias. Y el ciclo de vida de un inmueble supera los 100 años, con lo cual es un deber del mercado argentino trabajar más en los compradores", afirmó.

En tanto, la directora de Ocampo Propiedades, Gabriela Goldszer, dijo que para entender el mercado hoy hay que dividirlo en tres dimensiones. Por un lado, está el masivo, que venía apalancado por los créditos y es el segmento más golpeado con menos compradores lo que da lugar a la baja de precios, contraofertas y la búsqueda de oportunidades.

Después está el mercado selectivo, que tiene mayor poder adquisitivo -por encima de los US$3500 el metro cuadrado- y se resiste a bajar precio y ajusta por cantidad. Y, por último, el mercado de los que compran tierras mirando a largo plazo y están atravesando la coyuntura.

A diferencia de lo que dijo Boquete, Mariela Schenone, directora de CDS Desarrollos Inmobiliarios y Metro X Real Estate, sostuvo que es más fácil trabajar hoy en la oferta-los desarrolladores- que en la demanda -los compradores-.

"Hay una crisis de la demanda por la cual la gente quiere, pero no puede comprar, y los desarrolladores, que podrían invertir, no quieren volcarse a los segmentos medios. Pero con los programas actuales, por los cuales quienes construyan viviendas sociales quedan eximidos de IVA y los fondos que inviertan a más de 10 años no pagan ganancias, hay un empuje hacia eso. Es un buen momento. El Gobierno le dio protagonismo al sector. Aprovechemos los beneficios", reclamó.

De acuerdo con Schenone, el 50% de la inversión en un emprendimiento es en impuestos y con estas medidas esa carga se podría reducir a la mitad, algo que impactaría en una baja de los precios de las propiedades.