Jorge Macri contó que en Vicente López "desarticularon bandas lideradas por delincuentes que fueron dejados en libertad de manera anticipada con la excusa del coronavirus" 10:58

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 01:15

Sabina Frederic dijo que "no son muchos los robos, sino que los medios de comunicación los hacen visibles". Jorge Macri criticó esto al decir que no le gustan los funcionarios que "niegan realidades". "Me parece una explicación triste y una falta de respeto a las víctimas", consideró. Además, en diálogo con José Del Rio, para Mesa Chica, dijo que "desarticularon bandas lideradas por delincuentes que fueron dejados en libertad de manera anticipada con la excusa del Covid".

En la entrevista, el intendente se refirió a los dichos de Sabina Frederic, quien dijo: "Estamos viendo que hay hechos de violencia, robos, que están, digamos, alertando, sobre todo los medios de comunicación que lo hacen visible, siguen los casos. No son muchos casos, pero nosotros tenemos en la Argentina una gran intolerancia a la violencia que genera reacciones sociales y mediáticas aun cuando no sea el nivel de Brasil y México".

Sobre esto, Jorge Macri opinó: "Me parece una explicación triste y una falta de respeto a las víctimas". En ese sentido, explicó que si bien él hace un intenso seguimiento de las políticas públicas que se desarrollan en Vicente López "jamás le contestaría a una víctima con los números". "Cada caso que ocurre es un drama en sí mismo y plantear que la culpa es de quien lo visibiliza es querer tapar el sol con la mano".

Para él, quienes tienen responsabilidad de gestión tienen que "estar más en una actitud de acción que de descripción o de justificación": "No me gustan ni los ministros que dicen 'va a venir mucha inseguridad', como una forma de relato de lo que ocurrirá porque nuestra tarea es evitarlo, pero mucho menos me gustan los ministros que niegan realidades".

En línea con esto, Macri dijo estar preocupado y dedicado a resolver la problemática de la inseguridad en su territorio. "Los intendentes asumimos responsabilidades que no son primarias nuestras", explicó, y ejemplificó al decir que trabajaron en la instalación de centros de monitoreo y en patrullajes. Así fue que dijo que en Vicente López tienen más de 1700 cámaras, 1100 de las cuales tienen inteligencia artificial para leer patentes e identificar rostros. Y agregó: "Seguridad es el tercer presupuesto más importante que tenemos en el municipio, junto a la educación y es superado, solamente, por el sistema de salud".

La liberación de presos

"Desarticulamos algunas bandas importantes. Tres de ellas estuvieron lideradas o fueron rearmadas por delincuentes que fueron dejados en libertad de manera anticipada con la excusa del Covid", señaló el funcionario de Juntos por el Cambio, al especificar que este es uno de los problemas más graves que enfrentan y que algunas de estas liberaciones anticipadas fueron llevadas adelante por el juez Violini.

Según puntualizó, "la suma de los liberados penales provinciales y federales suma más de cuatro mil, con lo cual estamos hablando de un número más que relevante". "A mí me indigna un poco porque hemos logrado montar hospitales de campaña en todos los municipios", dijo el intendente. Y proyectó: "Si hubiera habido voluntad política de hacerlo se podrían haber montado hospitales de campaña en los penales para garantizarle a cualquier detenido la posibilidad de estar aislado en el marco de esta pandemia".

Jorge Macri consideró necesario "fortalecer más la coordinación entre fuerzas federales y provinciales". Además, sobre la disputa entre Frederic y Sergio Berni, sostuvo que "las tensiones y peleas públicas entre ministros del mismo espacio político y con la misma responsabilidad no ayudan". Para él, es necesario que se trabaje con la misma "convicción y en equipo" como hicieron para reforzar el sistema sanitario ante el coronavirus, en otros aspectos que se desprenden de la pandemia como la inseguridad y la economía. "Creo que, en ese sentido, hace falta generar mesas de trabajo conjuntas y estoy seguro de que todos los intendentes de Juntos por el Cambio tenemos esa voluntad".

El viaje de Mauricio Macri

En otro tramo de la entrevista, Del Rio le consultó qué opinaba acerca del viaje de su primo Mauricio Macri a París, y Jorge Macri explicó: "Él había asumido el compromiso (con la Fundación FIFA) ya hace tiempo, con lo cual no tenía muchas opciones más que viajar. Seguramente la oportunidad no es la mejor, pero no es funcionario y no tiene una responsabilidad hoy acá en la Argentina, ni un impedimento para viajar, aunque debe haber mucha gente a la que le ha caído mal ese viaje".