Jefes comunales que militan en la principal fuerza opositora reclamaron por una mayor reapertura de actividades y se quejaron ante la falta de autonomía para decidir que rubros pueden reactivar en sus municipios

A días de una nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, intendentes de Juntos por el Cambio reclamaron por una mayor apertura de actividades y se quejaron ante la falta de autonomía para decidir qué rubros pueden reactivar en sus municipios.

Jorge Macri , intendente de Vicente López , fue uno de los impulsores del mensaje. Además de reclamar el permiso para levantar las persianas del comercio de cercanía puso el foco sobre el mecanismo existente para habilitar actividades en los municipios. "Esperemos que se respete el rol del intendente porque nosotros fuimos elegidos y conocemos nuestro pueblo" , expresó en radio La Red y agregó: "Tengo que pedir a la Provincia para que le pida a Nación para que Nación le conteste a Provincia para que me vuelva a contestar a mí. Es interminable".

"Llevo 25 días esperando que me contesten un protocolo, ¿cuál es el límite?" , se preguntó.

A su vez, el jefe comunal reconoció que desde el gobierno de Axel Kicillof "nos escuchan pero no al momento de tomar las decisiones".

El planteo choca contra la intención del gobierno bonaerense de no avanzar en nuevas flexibilizaciones en la próxima etapa de la cuarentena debido a la preocupación por crecimiento de casos de coronavirus en el conurbano y, en particular, en los barrios vulnerables. "No estamos viendo de cambiar porque es lo que nos dicen los epidemiólogos que cuando aumentan los casos no hay que agregar nada nuevo a las excepciones ", explicó ayer Carlos Bianco , jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

"No sé quién instaló la percepción de que los intendentes somos loquitos e irresponsables", reflexionó Jorge Macri y agregó: "El planteo de 'confíen en nosotros' no debe ser tomado como una rebelión porque no somos rebeldes".

"Abriremos sin autorización"

El intendente de Vicente Lopez descartó avanzar por su cuenta en la habilitación de actividades sin la autorización correspondiente, a diferencia del intendente de Tandil, Miguel Lunghi , quien desafió al gobierno de Kicillof: "abriremos sin autorización", dijo, ante la falta de respuesta.

"Respetamos el DNU presidencial, nos tenemos que manejar con la Provincia y es lo que hemos hecho. Esperaremos unos días más y si no tenemos una contestación positiva, abriremos también nosotros sin autorización ", expresó Lunghi según consignó el portal de noticias El Eco.

Y añadió: "Dependo de la gente de Tandil, si seguimos sin coronavirus y tenemos controlada la ciudad nos reuniremos, charlaremos y tendremos que tomar una posición. No me gustaría saltear a nadie, pero hacemos todo como corresponde y no hay respuestas ".

En la última semana, ocho intendentes -entre los que se contaba al intendente de Tandil- de municipios del centro y del sudeste bonaerense, enviaron una nota a Axel Kicillof en la que solicitaban retomar actividades económicas, sociales y deportivas, porque consideran que se trata de una región "sin circulación interna" de coronavirus.

Mediante la nota, los jefes comunales que militan en Juntos por el Cambio requirieron que se permitan diversas actividades económicas, sociales y deportivas "con el compromiso y la responsabilidad expresa de retroceder o adoptar medidas restrictivas si la situación sanitaria así lo indicara".

Otro de los firmantes fue el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli , quien hace horas preguntó en Twitter: "¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿ Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas?".

Jugada política

La ministra de Gobierno, Teresa García , fue quien respondió a la nota de los intendentes de Juntos por el Cambio y asoció el pedido con un tema político. " Hace unos días hubo una videoconferencia de la exgobernadora Vidal con intendentes de Cambiemos. Misteriosamente a partir de ahí empezaron a aparecer estas cosas. Trato de ser bien pensada, pero realmente me asombra que a partir de eso hayan aparecido estos reclamos. Sobre todo porque la exgobernadora hace una apelación directa a buscar el voto de los que piensan 'como nosotros' según dijo ella. Asombrosa definición en un momento de emergencia como el que estamos viviendo", dijo días atras a El Eco de Tandil .