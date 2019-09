La revolución de los aviones sufre un nuevo golpe

La Justicia ordenó cerrar la estación de El Palomar desde las 22:00 hasta las 7 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2019 • 18:41

La revolución de los aviones, machucada por los efectos de la reciente devaluación del peso, podría sufrir otro golpe de gracia.

La decisión de la Justicia de cerrar la estación de El Palomar desde las 22:00 hasta las 7 convertiría al aeropuerto en uno de los pocos del mundo que convivía con semejante restricción. Tan fuerte es el impacto de la medida que directamente podría ocasionar el cierre de la terminal para la aviación comercial.

El motivo es simple. Allí operan dos empresas low cost, Flybondi, la pionera, y Jet Smart, la firma de origen chileno que tiene aviones recién sacados de fábrica y que hace un puñado de meses empezó a volar en el país.

Justamente el modelo de negocio de estas empresas tiene un requisito prácticamente imprescindible: tener todo el tiempo posible los aviones volando.

Sólo de esta manera, que permite una enorme optimización de los recursos para este tipo de compañías, pueden ofrecer los vuelos a los precios actuales.

Esta eficiencia se logra con aviones que salen muy temprano a la mañana y que muchas veces hacen recorridos circulares, al aterrizar nuevamente a última hora del día, después de haber tocado varios destinos. Es lo contrario a lo que suelen hacer las tradicionales firmas, que van y vienen a un destino, y es, al mismo tiempo, el corazón del éxito o del fracaso de las operaciones low cost.

Por ejemplo, la gran mayoría de las mañanas, los aviones que salen hacia el norte, luego tocan varios destinos en el interior del país, muchos de ellos uniendo ciudades sin pasar por Buenos Aires, y llegan a última hora del día a dormir en la base de El Palomar.

Es por eso que la ventana de paralización complica las empresas.

La jueza decidió que ya no haya aterrizajes y despegues entre 22 y 7. Ahora bien, qué pasaría si alguna vez el avión no puede hacer el recorrido a horario por cualquier inclemencia y llega a su base después de las 22.

Tal como está la resolución judicial, debería ir a Ezeiza, descargar pasajeros y pernoctar ahí.

Flybondi, la primera low cost en operar desde El Palomar

Pero la actividad aerocomercial no es dos más dos. Entonces, el avión dormiría en un lugar donde la aerolínea no tiene empleados ni soporte.

A la mañana siguiente, si se sigue con el ejemplo, hasta la 7 no podría aterrizar en El Palomar y quizás no habría posibilidades de que despegue con pasajeros hasta no antes de las 8. No hay forma de operar de manera low cost con esta ventana de tiempo.

Las empresas de bajo costo, además, suelen utilizar horarios fuera de las grillas más elegidas a precios más bajos. Una manera de mejorar sus números.

Ahora bien, no es el único aeropuerto que tiene entramado urbano en la aproximación y en el despegue. De hecho, el Aeroparque porteño lo tiene. Nadie se atreve a asegurar que esta medida no podría replicarse en otras estaciones.