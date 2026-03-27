Los cheques en dólares empiezan a moverse, pero siguen los rechazos por falta de fondos

En tiempos en que el Gobierno busca impulsar una economía cada vez más bimonetaria, lentamente los cheques en dólares buscan hacerse un lugar dentro del ecosistema de pagos local. Aunque por el momento se concretaron apenas las primeras operaciones, se trata de un cambio de paradigma luego de que el Banco Central (BCRA) habilitara la emisión de cheques electrónicos (echeq) en moneda estadounidense en agosto del año pasado. Sin embargo, hay otra cara de la moneda: los cheques rechazados por falta de fondos ya duplicaron las cifras del año pasado.

Se compensaron un total de 34 echeq en dólares durante febrero, de acuerdo con el último Informe de Pagos Minoristas, que publicó el BCRA esta tarde. En total, acumularon un monto por US$6 millones, aunque representaron un crecimiento del 54% frente a enero, cuando sumaron US$3,9 millones en 24 operaciones.

“La medida se enmarca en la política del Gobierno Nacional de promover la competencia de monedas, como así también en las políticas promovidas desde el BCRA de mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos", había publicado la autoridad monetaria en agosto.

En aquel entonces, se previó que el 1° de diciembre tendrían que completarse las adecuaciones necesarias del sistema para su correcto funcionamiento. Es decir, febrero fue el segundo mes de la puesta en marcha de la propuesta del BCRA.

Los cheques rechazados por falta de fondos se duplicaron en el último año

En cambio, se compensaron 4,5 millones de cheques en pesos -tanto físicos como electrónicos- por un total de $19,6 billones. La participación del echeq sobre el total de los compensados alcanzó el 61,4% en cantidades (2,8 millones de cheques electrónicos) y del 82,8% en montos ($16,3 billones).

Un dato que siguen de cerca los bancos: los cheques rechazados por motivos de “fondos insuficientes” se mantuvieron prácticamente iguales que en enero. La relación con el total de compensados totalizó el 2% en cantidades y el 1,5% en montos. Sin embargo, en febrero del año pasado los cheques rechazados representaban el 0,95% en cantidades y el 0,7% en montos, por lo que se duplicaron en 12 meses.

Las complicaciones para pagar se observan sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Aunque el BCRA no hace distinción sobre tipo de compañía, recientemente un informe de Fidelitas advirtió que los cheques rechazados por falta de fondos sumaron 273.314 papeles en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026, equivalentes a unos US$600 millones. Esto sería seis veces la media histórica mensual.

“El cheque rechazado de una empresa es el ingreso no percibido de otra. En cadenas productivas con múltiples eslabones —automotriz, servicios petroleros, alimenticia, textil, agro— un proveedor que no puede cumplir arrastra a quienes dependen de sus entregas o de sus pagos. El nivel actual de rechazos indica que este mecanismo de contagio ya está activo y que su propagación puede afectar a empresas con perfiles de riesgo aparentemente sólidos. Las empresas medianas (que suelen ser proveedores y clientes de grandes) tienen a su vez como clientes y proveedores a empresas chicas, lo que implica que el riesgo pueda crecer capilarmente, estresando toda la cadena", advirtió el informe de Fidelitas.