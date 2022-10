Podrían postergar el aumento de la luz en el verano

CORDOBA.- A la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de postergar hasta este mes la aplicación de la segmentación tarifaria eléctrica, podría seguirle un aplazamiento temporal del segundo escalón de la quita de subsidios, que es del 40%. Aún no hay decisión tomada, sino que la posibilidad está latente y depende de la reacción social al primer aumento. Si se avanzara en esa línea, en el bimestre diciembre-enero no habría cambio tarifario y la progresión continuaría en febrero-marzo para terminar con el otro 40% de quita de subsidios en mayo-abril.

El dato fue confirmado a LA NACION por distintas fuentes del sector, pero no desde la Secretaría de Energía, desde donde insistieron en que “no se suspendió la segmentación; se está aplicando por etapas”. No se expidieron sobre la consulta puntual de un corrimiento extra que se agregue al del mes que ya se aplazó por la decisión de no aplicar la nueva tarifa en setiembre.

Este lunes, con la resolución en firme de Energía, hubo reuniones virtuales de los diferentes actores del sistema, sin la presencia de autoridades de la Secretaría. Analizaron la situación los distribuidores; los representantes de 14 provincias y de 600 cooperativas eléctricas.

Desde el sector coincidieron en el “buen diálogo” que existe con el Gobierno y mencionaron, puntualmente, a Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, como un interlocutor “importante y atento”. Lo cierto es que la resolución del viernes de Energía calmó los ánimos de los distribuidores, en especial los del interior, quienes venían planteando que entre 50% y 55% de los usuarios no completó la declaración jurada.

Por esa razón, hubo distribuidores que, en vez de pedir una postergación, plantearon que en septiembre se hiciera la segmentación y que quienes no llenaron la declaración jurada se consideraran como consumidores N3, de ingresos medios. La alternativa se barajó, pero finalmente se optó por correr un mes la aplicación del esquema.

A partir de este mes, los que no ingresen al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) serán considerados N1, en el nivel más alto de ingresos, al que le corresponderá pagar tarifa plena cuando se complete el camino de quita de subsidios.

Más allá del interés de las empresas y cooperativas distribuidoras, los gobernadores provinciales insistieron en resolver por anticipado los conflictos que podían generarse ante el impacto de que más de la mitad de los clientes recibiera aumentos significativos.

Solo las distribuidoras de San Luis, Río Negro y Salta aplicaron la segmentación en la factura de septiembre, por lo que deberán realizar una nota de crédito a los clientes. El resto mantuvo la tarifa sin modificación.

La posibilidad de demorar la aplicación de la segmentación –”no de frenarla”, subraya un referente del sector- en diciembre-enero se vincula no solo a que se trata de un bimestre de alto consumo de electricidad por el calor, sino porque el último mes del año, en la Argentina, suele tener un clima social tenso. Si hay esa demora, el esquema original se terminaría tres meses después de lo previsto.

Subas de tarifas en Córdoba y Mendoza

La quita de subsidios puesta en marcha por Nación alcanza solo al tramo de generación y es igual para todo el país. Todas las distribuidoras -menos Edenor y Edesur, que dependen del Enre- pueden subir el precio del Valor Agregado de Distribución (VAD) y ya hay varias autorizadas para hacerlo para no perder ante el incremento de los costos.

En el caso de la cordobesa EPEC, para este mes el Ersep aprobó una suba promedio en el consumo residencial del 10%, con lo que los consumidores del N1 recibirán una factura recargada en 30% y los del N3, de entre 10% y 15% promedio.

En Mendoza, el EPRE habilitó un alza del 14,3% en promedio; las distribuidoras habían pedido una suba mayor y que fuera trimestral. La aplicación sería este mes o el que viene y el porcentaje de suba dependerá del consumo.

Desde hace años, las tarifas en el interior hasta duplican las del AMBA. Es el ENRE el que tiene que autorizar las alzas para Edenor y Edesur.