Propiedades. El novio de Luis Novaresio firmó el primer boleto a través de Zoom

La firma del boleto se hizo a través de la aplicación Zoom

Con la cuarentena por el coronavirus el mercado inmobiliario está casi paralizado . No se pueden visitar departamentos ni casas para comprar o alquilar. Tampoco firmar contratos presencialmente ni avanzar con operaciones en curso, ya que los notarios solo están exceptuados para firmar poderes. Sin embargo, hace unas semanas el Colegio de Escribanos porteño aprobó un reglamento que habilita a sus profesionales a realizar certificados de actuación remota , mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Y gracias a esta posibilidad ayer la inmobiliaria Braulio Inmuebles, de Braulio Bauab, novio del periodista Luis Novaresio, pudo firmar vía Zoom el boleto de compraventa de una propiedad ubicada en la esquina de Gorostiaga y Avenida del Libertador, en Palermo. Aunque no hay un registro sobre esa clase de operaciones, el Colegio de Escribanos sostuvo que posiblemente era la primera.

"La propiedad se había reservado antes de que se dispusiera el aislamiento obligatorio y hubo un acuerdo respecto del precio entre comprador y vendedor que beneficiaba a ambas partes. Si no lo hacíamos de esta forma no podíamos avanzar en lo que es la firma de un boleto. Una reserva es una muestra de buena voluntad, pero no tiene la contundencia de un boleto que puede representar un 30% de la operación", explicó Bauab en diálogo con LA NACION.

Cabe aclarar que las certificaciones remotas no equivalen a una certificación de firma presencial, pero constituyen un medio probatorio de su autenticidad, tal como lo dispone el artículo 314 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En esta firma de boleto participaron Bauab, la escribana Valeria Vecslir, la compradora y el vendedor (representado por una mujer) vía Zoom, aunque se pueden usar otras apps o plataformas como WhatsApp. Cada parte tiene que exhibir su DNI y expresar manifiestamente la voluntad de comprar o vender, respectivamente.

¿Cómo certifica el escribano? Además de mostrar el DNI, cada una de las partes debe mostrar cuando firma cada una de las hojas al final del texto, imprimirlo y luego mandárselo al escribano escaneado y firmado. Luego el escribano puede enviar esto por mail o por papel como se acuerde.

"Hablé con colegas y escribanos y somos los primeros en hacer esto. Tenemos varios contratos de locación pendientes en los que estamos haciendo certificaciones remotas de garantes, aunque el obstáculo en este caso es que la gente no se puede mudar. Necesitamos un protocolo para que la gente se pueda mudar ", agregó Bauab.

Consultados por LA NACION, desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad dijeron que esta es la primera aplicación de la certificación remota en el ámbito inmobiliario de la que tengan conocimiento. Esta herramienta se está pensando para agilizar aún más los poderes a terceros de jubilados para que otras personas cobren la jubilación por ellos.

"Esta iniciativa tiene su origen en la necesidad de atender las demandas de nuestra sociedad, en tiempos de aislamiento social obligatorio debido a la pandemia del Coronavirus, durante el cual la circulación de personas se ve restringida por disposiciones del Estado y normas de prevención sanitaria", afirmaron.

Desde el Colegio, explicaron el mecanismo para este tipo de actos:

-Una o varias personas se comunican con el notario mediante videoconferencia (WhatsApp, Discord, Skype o cualquier aplicación que permita el contacto remoto de audio y video con el requirente). El escribano procederá a identificarlos en los términos del art. 306 del Código Civil y Comercial de la Nación y les solicitará que les envíen su ubicación por medios electrónicos (WhatsApp, Google maps/APP Encontrar personas o similares).

-Dicha/s persona/s le exhibirán al escribano un documento físico, que deberán firmar en papel, en el acto mismo de la videoconferencia y ante la presencia remota del escribano, y se lo enviarán escaneado al notario (por email o Whatsapp, por ejemplo).

- En el caso de que el escribano opte por confeccionar el certificado en formato digital, ingresará al sistema GEDONO, que genera documentos notariales digitales, y seleccionará la foja de Actuación Notarial Extraprotocolar. En ella, confeccionará el certificado digital con lo acontecido y adjuntará el documento firmado en formato pdf, que le enviará escaneado el requirente.

-Una vez generado el certificado, el escribano deberá descargarlo a su computadora y firmarlo digitalmente con el firmador del Colegio. Luego de firmado, lo puede entregar en formato digital a los requirentes, por email u otro medio electrónico.

Alternativas que se están buscando en el resto del mundo

En España, los escribanos firmaron un convenio con el Estado para la aplicación del "Índice Único Informatizado Notarial". Allí proponen consentir testamentos por videoconferencia y la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y particulares.

No muy lejos de la Argentina, en el Estado de Santa Catarina en Brasil, se firmó el 1° de abril la primera escritura totalmente electrónica.

En Bélgica, la videoconferencia es una solución no solo para los actos de venta, sino también para la creación de una empresa y la liquidación de un patrimonio.

Por último, en Lituania, los escribanos podrían realizar de forma remota los siguientes actos notariales: aprobación de escrituras de aceptación de bienes inmuebles, aprobación de solicitudes de cancelación de hipoteca o prenda o su denegación, poder notarial, certificación de firma en documentos, emisión de certificados de derecho de herencia, emisión del título de propiedad, validación de documentos presentados al Registro de Entidades Legales y documentos que formalizan sociedades, protesta de letras de cambio y cheques, ejecución de cheques protestados y no objetables, redacción de asesoramiento legal, certificados de autenticidad, declaraciones juradas, y la emisión de transcripciones electrónicas de documentos y extractos de los mismos, que acrediten su autenticidad, entre otros.