Qué dijo Caputo sobre una reforma laboral y tributaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves los planes del Gobierno para impulsar una reforma laboral y otra tributaria en la segunda etapa de la gestión de Javier Milei. En un mensaje pregrabado para los empresarios en el 61° Coloquio de IDEA, el funcionario descartó que la competitividad provenga de una devaluación, método que calificó como “arcaico”. El discurso ocurrió en un contexto de dudas sobre el futuro del dólar después de las elecciones intermedias del 26 de octubre.

Qué modificaciones incluiría la reforma laboral

El ministro de Economía adelantó que la reforma laboral es una de las iniciativas de segunda generación del Gobierno. El objetivo principal es establecer un régimen más ágil y dinámico que termine con la “industria del juicio”. Caputo describió el sistema actual como “arcaico, rígido e imprevisible”.

El titular del Palacio de Hacienda argumentó que el empleo formal no crece en la Argentina desde 2011. Atribuyó esta situación a la rigidez de las normativas vigentes. La nueva legislación buscará flexibilizar las condiciones de contratación para fomentar la creación de puestos de trabajo en el sector privado. No brindó detalles sobre los instrumentos específicos, pero sí el concepto general de la modificación.

Los detalles de la reforma tributaria

Luis Caputo también anunció que el Gobierno avanzará con una reforma tributaria integral. La iniciativa contempla la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros y una simplificación general del régimen. Uno de sus puntos centrales será la creación de incentivos para el desarrollo del ahorro interno a largo plazo.

“Todo ese ahorro se va a canalizar para inversión del sector privado, que es lo que buscamos, el desarrollo del sector privado”, afirmó el ministro. La meta es generar un marco fiscal más previsible y menos oneroso para las empresas y los ciudadanos. El Gobierno ya bajó impuestos por más de 2,5 puntos del producto, según el funcionario.

El futuro del dólar y la competitividad

Frente a la incertidumbre del sector empresarial, Caputo ratificó la política cambiaria. “Esta mayor competitividad no debe venir de una devaluación”, sentenció. El ministro considera arcaico pensar que la única forma de ser competitivo es con una moneda débil. Para él, una moneda débil es el reflejo de una economía débil.

La estrategia oficial para ganar competitividad se basa en otros pilares. El funcionario enumeró la desregulación, la baja de impuestos, la reforma laboral y la generación de financiamiento a largo plazo con condiciones razonables. Estas medidas, explicó, son el camino para fortalecer la economía.

El mensaje a los empresarios y el contexto económico

El discurso de Caputo se transmitió a través de un video pregrabado de diez minutos en el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. El ministro pidió disculpas por su ausencia, ya que participa en Estados Unidos de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. Desde allí negocia el auxilio financiero que Donald Trump otorgó a la Argentina.

Caputo agradeció el apoyo del sector privado durante los dos primeros años de gestión. “Hemos dejado de lado un modelo de déficit fiscal y financiación con deuda, emisión e impuestos”, dijo. Afirmó que el país se encuentra en un contexto económico más previsible, con equilibrio fiscal y monetario.

Mencionó también la reducción de la inflación a niveles normales y la baja de la pobreza como un objetivo fundamental. Pidió a los empresarios que “acompañen” los cambios, aunque reconoció que son difíciles para muchos. “Creemos que la Argentina va a lograr ser el país más libre en los próximos 20 años”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.