El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó divisas de forma constante durante las últimas tres semanas de enero. Este ingreso de moneda extranjera fortaleció la confianza en la capacidad de pago del Estado. El riesgo país reflejó esta tendencia con una caída hacia las 493 unidades en la rueda financiera local. La cifra representa el valor más bajo para este índice desde junio de 2018.

Qué es el riesgo país

El riesgo país funciona como una herramienta de medición financiera para evaluar la probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda externa de una nación. La entidad bancaria JP Morgan confecciona este valor mediante el índice EMBI+.

El Banco Central de la República Argentina sumó US$ 1017 millones para sus arcas desde el inicio de enero [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El cálculo surge de la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos soberanos de naciones emergentes frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos últimos representan el activo con mayor seguridad del mercado global.

Si la brecha se reduce, los inversores perciben una mayor estabilidad económica en el territorio. Una mejora en esta estadística anticipa menores costos de financiamiento para el Estado y las empresas privadas.

Cómo influye el riesgo país en la economía real

Un valor bajo del indicador financiero atrae capitales productivos hacia el suelo nacional. Según los informes del sector, “esto se puede traducir en la vida cotidiana de los argentinos como más crecimiento económico, más empleo y mejores salarios”.

El ingreso de divisas permite la apertura de nuevas fábricas o líneas de producción. Estos procesos generan puestos laborales genuinos. La estabilidad en las expectativas económicas fomenta que los ciudadanos y las firmas locales apuesten por instrumentos en pesos.

La Argentina retornó a rendimientos de una cifra con una tasa del nueve por ciento anual JIM WATSON - AFP

Cuál fue el rol de las reservas en el riesgo país

La estrategia para sumar reservas de la entidad monetaria nacional cambió el clima entre los operadores locales. Esta racha de adquisiciones ininterrumpidas desde el 5 de enero permitió la confianza necesaria para que el índice perforara el piso de los 500 puntos básicos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, analizó el contexto: “La acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible”. La Argentina regresó a rendimientos de una cifra con una tasa cercana al 9% anual. Esta situación acerca al Gobierno a la posibilidad de emitir deuda en el exterior.

La caída del indicador respondió de forma proporcional al incremento en el precio de los títulos públicos. Los bonos denominados Globales subieron hasta 1,77% este martes. Los Bonares mostraron alzas superiores al 1% en sus vencimientos más largos de acuerdo con los datos de Rava Bursátil.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires acompañó de modo local la tendencia positiva que se evidenció en el exterior. El índice líder subió 2,7% y alcanzó su cotización más alta en términos de moneda extranjera desde finales de enero de 2025. Las acciones de firmas como Cresud, Telecom Argentina y BBVA encabezaron las ganancias en la plaza porteña y en la Bolsa de Nueva York bajo el formato de ADR.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.