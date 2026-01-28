Qué se sabe de la suba del oro

El oro atraviesa una revalorización inédita que desafía las lógicas tradicionales de las finanzas globales tras superar la barrera de los 5000 dólares por onza. La escalada responde a una combinación de tensiones geopolíticas, amenazas arancelarias y una demanda voraz por parte de bancos centrales y fondos asiáticos que buscan protección ante el deterioro institucional.

¿Por qué el valor rompe todos los pronósticos?

El precio trepó más de un 17% este año. El 26 de enero marcó un hito histórico al cruzar los US$5000 por onza por primera vez. Febrero aún no comienza y la cotización ya rebasó las previsiones de muchos analistas para fines de 2026. Las amenazas del presidente Donald Trump contra los aliados europeos de Estados Unidos dispararon el valor. Las malas noticias suelen funcionar como motor para este refugio, pero la coyuntura actual demuestra que las buenas noticias también favorecen su cotización.

Las amenazas del presidente Donald Trump contra los aliados europeos y su esquema de aranceles globales impulsaron la cotización del activo refugio Mark Schiefelbein - AP

El activo se ubica en el centro del denominado “debase trade”. Los inversores temen el derroche fiscal, la tensión geopolítica y el colapso de las normas institucionales. Venden bonos del Estado y dólares para recurrir al metal como protección. Trump reveló su esquema de aranceles globales el 2 de abril del año pasado. Desde entonces, el índice S&P 500 cayó más de un 1% en 27 ocasiones, el oro subió un 0,6% diario en promedio durante esas ventas masivas. El fenómeno también ocurre cuando las acciones rinden. En los 24 días con alzas superiores al 1% en el S&P 500, el metal avanzó un 0,2%.

El protagonismo de Asia y los fondos cotizados

Los bancos centrales de los mercados emergentes, con China al frente, iniciaron el impulso mediante la compra de oro físico. Estos actores conservadores buscan blindaje ante la agitación global. Un nuevo grupo de inversores se suma a la tendencia a través de los fondos que cotizan en Bolsa (ETF), con una motivación que combina la búsqueda de seguridad con el atractivo de los rendimientos y la diversificación. Los ETF poseen ahora más de 4000 toneladas en el mundo. Sus reservas crecieron un 25% en 2025 y valen más de US$650.000 millones.

Las políticas arancelarias y las amenazas del presidente Donald Trump contra aliados europeos actuaron como catalizadores clave en la escalada del precio JINGMING PAN - JINGMING PAN

Los inversores asiáticos lideran la demanda. Las tenencias de los ETF con sede en Asia se triplicaron en los últimos dos años hasta alcanzar las 460 toneladas. El fondo chino Huaan Yifu Gold registró en el último trimestre de 2025 la segunda mayor entrada de capital de todo el sector. Solo quedó detrás del fondo insignia de State Street, gigante estadounidense de gestión de activos con tenencias once veces mayores.

Cambios en las reglas de inversión institucional

Grandes fondos de Japón y Corea del Sur aumentaron sus posiciones de forma significativa. Cheah Cheng Hye, cofundador de Value Partners, una de las mayores gestoras de activos de Asia, afirmó que ahora invierte el 25% de su patrimonio en oro, frente al 15% de hace un año. El Sistema Nacional de Pensiones de la India permitió a los fondos destinar hasta el 1% de sus activos colectivos a ETF de metales preciosos. El grupo maneja US$175.000 millones. Un programa piloto para el sector asegurador chino habilitó a diez empresas a invertir la misma proporción de sus activos a principios de 2025.

El metal precioso superó la barrera histórica de los US$5000 por onza el 26 de enero y rebasó las proyecciones de los analistas para 2026 New Africa - Shutterstock

El “dinero inteligente” suele despreciar los metales preciosos. La imposibilidad de valorarlos mediante el descuento de flujos de beneficios futuros, como ocurre con bonos o acciones, genera rechazo en los gestores de carteras prudentes. El valor del activo depende de lo que otro comprador pague en el futuro. Pero la capacidad del metal para brindar estabilidad en períodos de pánico y subir suavemente el resto del tiempo se vuelve difícil de ignorar.

Rentabilidad y potencial en carteras occidentales

Un análisis de MSCI sugiere que un inversor con una mezcla convencional de 60% acciones y 40% bonos habría aumentado sus rendimientos anuales en cuatro puntos porcentuales el año pasado al cambiar la mitad de esos bonos por oro. Esta modificación casi no añade volatilidad al portafolio. Las asignaciones en las inmensas carteras institucionales occidentales permanecen minúsculas.

Datos del banco Goldman Sachs señalan que el metal representa solo el 0,17% de la riqueza combinada de los estadounidenses en acciones, bonos y depósitos. Cada aumento de 0,01 puntos porcentuales en esa proporción eleva el precio cerca de un 1,4%. El oro mantiene su potencial de suba sin necesidad de que los inversores estadounidenses igualen el entusiasmo de sus pares asiáticos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.