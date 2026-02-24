Vence en 2027: el Gobierno lanza un bono en dólares con renta mensual para tentar a los ahorristas

Con el objetivo de atraer a los ahorristas minoristas más tradicionales que tienen los ahorros dormidos en la cuenta bancaria, el Gobierno empezará a ofrecer un nuevo bono en dólares. Para eso, el título pagará todos los meses y tendrá una fecha de vencimiento poco antes de que se termine la gestión de Javier Milei, dos características que buscan darle un horizonte de previsibilidad a los inversores.

La noticia se conoció el lunes por la tarde, cuando la Secretaría de Finanzas anunció la licitación del nuevo Bonar 2027. El título tendrá un cupón de interés del 6% a tasa nominal anual, que se pagará mes tras mes, equivalente a un 0,5% mensual. De esta manera, se genera un ingreso de dinero fijo y recurrente para los inversores. En cambio, el capital se amortizará en un único pago al vencimiento, fijado para el 29 de octubre de 2027.

“Parece estar principalmente destinado a ahorristas individuales, que pueden encontrar atractivo en la frecuencia mensual de cupones como manera de obtener un flujo estable de cobros. En particular, se quiere captar parte de los dólares que el sector privado mantiene depositados en los bancos, que se encuentran en máximos históricos, superando los US$37.000 millones”, señaló Mariano Ortiz Villafañe, chief conomist de Aldazabal y Cía.

Por ejemplo, en caso de invertir US$100.000 en el Bonar 2027 y si cada título cuesta US$99,50 (se definirá durante la licitación), el inversor recibirá desde marzo de este año hasta octubre del año que viene unos US$500 mensuales en concepto de intereses. Para la fecha de vencimiento, habrán vuelto a la cuenta bancaria unos US$110.000 y se tendría una tasa de retorno de la inversión del 6,49%, de acuerdo con cálculos de Cocos Capital.

El bono tendrá una tasa del 6%

“Las tasas de las obligaciones negociables que emitieron las empresas promediaron el 7%, por lo que dieron la señal de que hay dólares en la economía en búsqueda de rendimientos. Y el Tesoro va en la búsqueda de ellos. Los Bopreal con vencimiento en 2027 rinden 5,5% en dólares promedio, aunque se trate de riesgo Banco Central en lugar de riesgo Tesoro. En este sentido, consideramos posible que el bono salga a un precio entre US$90,5 y US$98,5 cada 100 valores nominales (VN), lo que implica un rendimiento del 7% a 6,5%”, señaló Alan Versalli, analista de Research de Cocos.

La elección de la fecha de vencimiento tampoco es casual y encierra una fuerte señal para despejar la incertidumbre del mercado respecto al riesgo crediticio: se dará posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero previo a un posible balotaje entre los candidatos. No es la primera vez que el Gobierno usa esta estrategia. Cuando se emitieron los Bopreales, también se previeron vencimientos dentro del mandato de Milei.

“En cuanto a riesgos, el bono pagaría su totalidad antes de la finalización del mandato de la administración actual, por lo que sería similar al Bopreal BPOD7, que vence en igual fecha (aunque el emisor es el BCRA). También se asemeja al AL29, el más corto de los Bonares, con la diferencia de que este último termina de pagar luego del mandato actual”, comparó Alejandro Fagan, estratega en Balanz. El AL29 rinde 7,9% en la actualidad.

Anuncio Del Proyecto De Ley De Principio De Inocencia Fiscal

Entre otras características, el Bonar 2027 se emite bajo legislación local, por lo que está sujeto a las leyes argentinas en caso de que el Gobierno incurra en un incumplimiento de pago. Además, se incluirá en el programa de licitaciones quincenales en conjunto con los títulos en pesos, con una emisión total de hasta US$2000 millones para este instrumento, aunque con un tope de US$250 millones por subasta.

“Teniendo en cuenta la reciente ley de inocencia fiscal y la medida que permite a individuos depositar dólares en AlyCs, es probable que el bono esté orientado a captar dichos dólares, que están ociosos en los bancos, ya sea por licitación de individuos y también de bancos. Que la renta sea mensual es otro indicio de que la licitación esté orientada a seducir a ese público", cerró Fagan.