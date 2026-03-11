Andrés Repetto, analista internacional: “La guerra en Medio Oriente se libra en lo militar y en lo que dice Trump”

Luego del ataque de Irán contra tres barcos comerciales que circulaban por el golfo Pérsico, la guerra en Medio Oriente inauguró un nuevo episodio. Para entender el nuevo rumbo del conflicto bélico, el analista internacional Andrés Repetto dialogó con LN+ y sostuvo que “la batalla se libra en varios frentes”.

“Principalmente en dos”, planteó Repetto, y detalló: “En el militar y en las declaraciones del presidente Donald Trump” .

Según el analista, “hoy el arma más poderosa y letal de la guerra es el tiempo”. “Donde Irán entiende que la única forma de que sobreviva el régimen es extendiendo el conflicto, mientras Israel y Estados Unidos apelan a que el conflicto se termine lo antes posible”, argumentó Repetto.

Del aire al mar

En su análisis, Repetto no desmereció la reinvención del enfrentamiento en los distintos terrenos y aseveró: "La guerra se está trasladando al mar“.

En consonancia, apuntó: “Con la ofensiva del Pentágono sobre el estrecho de Ormuz, lo que Estados Unidos está diciendo es, estamos destrozando los buques iraníes que plantan minas en un paso vital para el petróleo”.

“Lo que pasa en el estrecho de Ormuz es lo que se conoce como la guerra asimétrica: porque Irán no tiene tanto poder como Israel y Estados Unidos”, señaló el experto.

“Entonces, a Irán no le queda otra que estrangular el estrecho por donde pasa no solo el petróleo, sino también los alimentos y productos químicos que están generando una convulsión mundial“, remató Repetto.

Por último, el analista resaltó que “las últimas horas fueron las más duras para Irán”. “Y uno de los beneficiados de todo esto, es Putin. Ya que la India ahora puede comprarle petróleo a Rusia”, dijo, y cerró: “Acá, como en todas las guerras, lo impredecible es una carta muy fuerte”.